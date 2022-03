Zelenszkij keményen odaszólt Orbánnak: "Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok" (VIDEÓ)

Az elnök az EU-s tagországokat sorolta: megköszönte a támogatást Lengyelországnak, Csehországnak, Észtországnak, és kiemelt néhány országot, Németországot, Portugáliát, Írországot, amelyek késlekedtek vagy vonakodtak az intézkedések meghozatalától.

– mondta, miután Magyarországra került a sor.

Orbán Viktor a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, ebből kifolyólag az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok sem haladhatnak át az országon. Orbán álláspontját a V4-ek többi tagja sem osztja, Szlovákia, Lengyelország és Csehország is küldtek már szállítmányokat az ukránoknak.

– jelentette ki Zelenszkij, majd arról beszélt, hogy imádja Budapestet, már számtalanszor járt ott, majd hozzátette, hogy a magyaroknak is szörnyű dolgokon kellett keresztülmenni a történelem során.

"Láttam az emlékművet is. A cipőket a Duna-parton, ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal. Figyelj, Viktor, tudod te mi megy most Mariupolban? Kérlek, menj a vízpartra, nézd meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy ez a mai világban is megtörténhet. Oroszország pontosan ezt csinálja. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, ugyanilyen emberek. Szülők és gyerekek, nagyszülők. Sok ezren."