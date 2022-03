Kemény zsozsóért intézhette el a bírósági ügyeket, a sitten akarják tudni Ján Slotát

A Plevel (Gaz) fedőnevű nyomozás részeként gyanúsították meg Ján Slotát. A nyomozás már évek óta tart, most jutott el erre a szintre, ahol két másik személyt is meggyanúsítottak. Az ügyben illetékes ügyész vizsgálati fogságot javasolt az SNS egykori hírhedt elnökére, Zsolna egykori polgármesterére.

Ján Slota (Fotó: TASR)

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) csütörtökön vette őrizetbe Ján Slotát, akit kenőpénz elfogadásával, további két személyt pedig vesztegetéssel és ugyancsak kenőpénz elfogadásával gyanúsítanak.

A Plevel-ügy bírók megvesztegetésével függ össze: a gyanú szerint 2018-ban lefizették a zsolnai (járási/kerületi) bíróságok bíráit, ezáltal befolyásolva a döntéshozatalt a rájuk bízott ügyekben. A Markíza szerint Slotát azzal gyanúsítják, hogy az ügyekben érdekelt személyek közvetítőjeként léphetett fel, aki befolyásolta/elintézte az egyes bírósági határozatokat.

A Plevel nevű akció egy több éves nyomozást takar, melyet korábbi bűnelkövetők és egy vállalkozó vallomásai is segítettek. Utóbbi korábban mindent tagadott. A rendőrség lehallgatásokat is végzett, és az ügy mostani állásáig a gyanúsítottak közti kommunikáció is elvezette őket.

Az egyik őrizetbe vett személy Slotán kívül Pavol Polka korábbi bíró, aki már két éve nyugdíjba vonult.

A szóvivő által említett konkrét ügyben Slota 2018-ban 5 ezer eurót fogadhatott el a gyanú szerint, majd továbbíthatott Polkának. Slova vizsgáati fogságáról szombaton döntenek.

Pavol Polka neve már korábban is felmerült kétes ügyekben, de csak most jutott el egy rendőrségi nyomozás odáig, hogy őrizetbe vegyék. Őt köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel és kenőpénz elfogadásával is gyanúsítják.

A bíró a gyanú szerint része lehetett annak a korrupciós sablonnak, amely behálózta a zsolnai bíróságokat, melyeken állítólag létezett egyfajta titkos árlista az egyes ügyekre vonatkozóan. Az ügy kényességétől függően több ezer euróba kerülhetett egy-egy határozat. Ugyancsak ennek a korrupciós sablonnak lehetett a része a gyanú szerint Ľuboš Mahdoň ügyvéd és Daniel Béreš járási bíró.

(Tvnoviny.sk)