Felkészülési mérkőzés: A végén érett be a norvég nyomás, két perc alatt elintézték a szlovákokat

A szlovák labdarúgó-válogatott 0:2-re kikapott pénteken felkészülési mérkőzésen Norvégiától Oslóban.

Marek Rodák többször is góltól mentette meg csapatát (Fotó: TASR - archív)

Az első félidőben a hazaiak domináltak, de előbb Östigärd fejese ment a szlovák kapu fölé, majd Elyounoussi kapáslövése a kapufán csattant. Negyed órát kellett várni az első komolyabb szlovák helyzetre, Haraslín viszont nem talált kaput. A továbbiakban is a norvégok játszottak aktívabban, amellett, hogy többet birtokolták a labdát, több ígéretes támadást is vezettek, sőt rögzített szituációkból is veszélyeztettek. Rodák kapus viszont többször is góltól mentette meg csapatát.

A fordulást követően már kiegyenlítődött a játék, mégis a hazaiak álltak közelebb a gólszerzéshez – Rodák viszont Elyounoussi próbálkozásánál újfent bravúrosan hárított. A 66. percben Hrošovský szerezhette volna meg a vendégeknek a vezetést, de a tizenhatoson kívülről a kapufát lőtte telibe. A 77. percben megszerezte a vezetés a norvég csapat: Thorstvedt indítását követően a hazaiak legnagyobb sztárja, Haaland lőtt a kapu rövid oldalába. Két perccel később a kapitány Ödegaard technikás lövéssel növelte kétgólosra Norvégia előnyét. Az utolsó percekben kis híján harmadszor is betalált szabadrúgásból.

A szlovák labdarúgó-válogatott tehát kétgólos vereséget szenvedett Norvégiától, Štefan Tarkovič védencei legközelebb kedden Spanyolországban lépnek pályára, ahol Finnország nemzeti csapatával találkoznak.



Eredmény:

Norvégia – Szlovákia 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 77. Haaland, 79. Ödergaard



Norvégia: Nyland - Pedersen, Östigärd, Hanche-Olsen, Björkan (81. Ryerson) - Ödergaard, Normann (71. Thorstvedt), Berge (71. Aursnes) - Sörloth (71. Dähli), Haaland (81. Berisha), Elyounoussi

Szlovákia: Rodák - Koscelník (46. Sekulič), Valjent, Škriniar, Hancko - Lobotka (84. Herc), Hrošovský (67. Bero) - Suslov (35. Regáli), Duda (68. Strelec), Haraslín (83. Jirka) – Almási



(tt)