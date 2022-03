"Ez a politika nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak" - üzente a lengyel elnök

Andrzej Duda a TVN24 csatornán beszélt arról, hogy nehezen érti meg a magyar miniszterelnököt, tekintettel az orosz agresszióra, a több ezer ember halálára, a lakóövezetek bombázására, az orosz hadsereg által lerombolt lakóépületekre és a nemzetközi jog alapján bűnnek számító cselekedetekre - írja a 444.hu.

Orbán Viktor (Fotó: AP/TASR)

„Nehéz ezt megértenem, mert ez a politika nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak” - fogalmazott.

Duda szerint Orbán Viktor nehéz helyzetben van, mivel nem ő vezette oda az országot, hogy szinte teljesen az orosz gáztól függ, ugyanakkor a paksi atomerőmű is orosz és annak "modernizálásáról" is orosz cégekkel állapodtak meg. Elismerte, hogy az oroszoktól való energiafüggőség számos európai országnak gondot jelent, ezért sem sikerült eddig szankcionálni ezt a területet. Ekkor megjegyezték Dudának, hogy ugyanakkor ettől függetlenül számos ország szállít hadianyagot és fegyvereket Ukrajnának, azt válaszolta, hogy ezért is nehéz megértenie a magyar miniszterelnököt.

Duda emlékeztetett arra, hogy az EU a mostani helyzetben sokkal inkább működik közösségként, mint korábban, és ez számára is igen fontos.

A V4-eken belül a csehek után tehát az EU-n belül (is) legközelebbinek tartott lengyel vezetés is távolodni látszik Orbán Viktortól. Nemrég a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke, Jaroslaw Kaczynski beszélt arról, nem tetszik neki, ahogy a magyar kormány az oroszokkal viselkedik.

(444)