Tibor Mikuš egykor nagyon igyekezett jóban lenni a leningrádi kormánnyal, csak le se bagózták, Viskupič most a kezdeményezést is kukázta

Többek között erről, és a menekülteknek különböző területen nyújtandó segítségről is döntött a Nagyszombat Megyei Önkormányzat. A leningrádi körzettel kezdeményezett megállapodás megszüntetésével a jelenlévő egykori MKP-s vagy hidas képviselők fele nem értett egyet.

Jozef Viskupič - Fotó: Facebook

A megye 100 ezer eurót különít el a költségvetésében az ukrajnaiak számára nyújtandó humanitárius segély céljából. Ugyancsak módosították a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű rendeleteket annak érdekében, hogy az Ukrajnából érkező diákokat szimbolikus összeg fejében szállásolják el és étkeztessék a megyei fenntartású intézményekben, iskolákban, kollégiumokban.

A rendkívüli helyzetből kifolyólag a szállást vagy étkeztetést biztosító intézmény igazgatója jóváhagyásával, a megyeelnök beleegyezésével is nyújthatják olyan személynek, aki ezt igényli, miközben a teljes vagy részleges költségtérítésre vonatkozó igény megszűnéséről a megyeelnök is dönthet. Az ide vonatkozó javaslat indoklásában szerepel, hogy az ukrajnai helyzettől függetlenül a jövőben ezzel a rendelettel más, hasonló szituációra is reagálhatnak.

Jozef Viskupič megyeelnök ennek kapcsán a Facebookon közölte, hogy évi 700 euróig terjedően szociális ösztöndíjban részesíthetik azokat az ukrán diákokat, akik a megyei fenntartású iskolákban folytatják tovább tanulmányaikat. Mostanáig egyébként 47-en kérvényezték ezt.

A megyei testület döntött továbbá egy 2016-os, tehát még az előző, Tibor Mikuš vezette önkormányzat által meghozott határozat eltörléséről is. Ez a leningrádi közigazgatási területtel kezdeményezett együttműködési megállapodást foglalta magába, amely az autóipar, energetika, környezetvédelem, kereskedelem, oktatás, kultúra, idegenforgalom, tudomány és a szociális területet foglalta magába, a cél pedig az információ és tapasztalatcsere és egyéb szintű együttműködés lett volna.

A határozat eltörlésének indoklásában szerepelt, hogy az együttműködési megállapodást még 2016-ban kezdeményezték, az orosz felet 2016 decemberében értesítették a jóváhagyásáról, míg 2018 februárjában érkezett rá válasz, hogy a másik fél azt milyen feltételekkel fogadná el. Ezeket beledolgozták a memorandumba, majd visszaküldték, ám az oroszok azt azóta sem ratifikálták. A megyei önkormányzat szerint az aktuális helyzetre való tekintettel inkább megszüntetik a több mint öt évvel ezelőtti határozatot, így az már nem léphet hatályba. Az önkormányzat ezzel formálisan kinyilvánítja egyet nem értését az Ukrajnával szembeni orosz agresszióval, egyszersmind az ukrán néppel szembeni együttérzését.

A menekülteknek nyújtandó segítséget illetően egyhangúlag döntött a megye, a leningrádi körzettel kezdeményezett együttműködés eltörlését viszont már nem minden képviselő szavazta meg. A jelenlévő 33-ból 26-an, a hét tartózkodó vagy nem szavazó közül hatan egykor az MKP vagy a Híd listájáról kerültek be.

A jelenlegi Szövetséget alkotó pártok képviselői közül Agócs Gergely, Berényi József, Hájos Zoltán, Orosz Csaba, Pék László és Polák László szavazott a megszüntetés mellett igennel, míg Bacsó László és Menyhárt József, valamint az egykor a Híd listáról bejutott Ervin Chomča tartózkodtak, Biró László, Fenes Iván és Hervay Rozália pedig nem szavaztak.

(SzT)