Lefújták a V4-es védelmi miniszterek budapesti találkozóját, a cseh és a lengyel fél sem hajlandó részt venni

Magyarország lemondja a szerdára Budapestre tervezett V4-es védelmi miniszteri találkozót, mivel a szövetségesek távolmaradásukat jelezték az Orbán-kormány Ukrajna-politikája miatt – írja a Telex az Euractiv információi alapján. A találkozó március 30. és 31. között zajlott volna.

Az Euractiv azt írja, a szlovák védelmi minisztérium előzetes információi szerint Magyarország azért kényszerült lemondani az e hétre tervezett találkozót, mert erőteljes diplomáciai kritikákat is kapott amellett, hogy Csehország és Lengyelország már visszalépett a budapesti tanácskozásról a Moszkva elleni fellépésének langyos támogatása miatt.

Később a magyar honvédelmi tárca is megerősítette, hogy nem lesz találkozó szerdán, de egy későbbi időpontban megtartják.

A cseh védelmi miniszter, Jana Černochová már a hétvégén jelezte, hogy nem vesz részt a találkozón. Twitterén írta, hogy Magyarországon jövő héten választások lesznek, ezért helytelen lenne részt vennie a kampányban. Kifogásolta a magyar politikusok orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hintapolitikáját is: „Mindig is támogattam a V4-eket, és nagyon sajnálom, hogy az olcsó orosz olaj most fontosabb a magyar politikusoknak, mint az ukrán vér” – üzente Magyarországra Jana Černochová.

Mariusz Błaszczak lengyel védelmi miniszter hétfőn este mondta le a részvételét. Lengyel kormányzati információk szerint azért nem jön Budapestre, mert Varsóban úgy látják, Orbán a választások miatt nem akar kihátrálni Putyin mögül.



(Telex/444.hu)