Miniszteri jótanács: aki az oroszokkal tárgyal, "ne egyen, ne igyon semmit, és ne is érjen semmihez"

Az európai tőzsdék kissé felpezsdültek, a kőolaj világpiaci ára pedig hat százalékot esett, amikor kiderült, az Isztambulban folyó orosz-ukrán béketárgyalások meghozhatják az első kézzelfogható sikereket. Ahogy arról mi is beszámoltunk, bizonyos garanciák mellett Ukrajna kész párbeszédet folytatni a semlegességéről, így az oroszok úgy döntöttek, hogy a bizalom erősítése céljából radikálisan csökkentik a katonai tevékenységet több térségben, így Kijevnél is.

Pedig az orosz és ukrán fél közötti tárgyalások első napja nem indult valami rózsásan, hiszen friss volt a hír, hogy még a hónap elején egy orosz-ukrán béketárgyalást követően mérgezés tüneteit produkálta a tanácskozáson részt vevő Roman Abramovics orosz oligarcha. A feltételezett támadást állítólag a moszkvai kemény vonal képviselői követhették el, akik szabotálni akarták a háború befejezéséért folytatott tárgyalásokat. Az esetet vizsgáló nyugati szakértők nem tudták megállapítani, hogy a tüneteket vegyi vagy biológiai, esetleg valamilyen elektromágneses sugárzás okozhatta-e.

Erre a hírre reagált kedden délelőtt Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, aki az Ukrajina 24 csatornának nyilatkozva azt tanácsolta, hogy

aki az Orosz Föderáció küldöttségével ül le tárgyalni, "ne egyen és ne igyon semmit, és lehetőleg ne érintsen meg semmit se".

Visszatérve az állítólagos mérgezéshez, van némi szkepticizmus is ezzel az egésszel kapcsolatban, és a Reuters hírügynökség egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőt idéz, aki szerint a hírszerzés szerint a tüneteket - szemkivörösödést, az állandó könnyezést, valamint hámsérülés a bőrükön - csupán "környezeti" tényezők okozták, nem mérgezés.

A keddi isztambuli tárgyalásokon mindenesetre a londoni Chelsea labdarúgóklub tulajdonosaként ismertté vált üzletember nem nézett ki meggyötörtnek. Ettől még igaz az, hogy Abramovics szóvivője a BBC-nek is megerősítette a mérgezés gyanúját.

Az oroszok is gyorsan megszólaltak ebben a kérdésben. Moszkva azt mondja, a feltételezett mérgezésről szóló híreknek semmi köze sincs a valósághoz, az csupán az információs háború része, egy információs szabotázsakció. A Kreml szerint amúgy az oligarcha nem is tagja a hivatalos tárgyalódelegációnak, még akkor sem, ha jelen is volt a tanácskozás helyszínén. Az orosz államfő szóvivője szerint Abramovics szerepe arra korlátozódott, hogy "bizonyos kapcsolatokat" biztosítson Moszkva és Kijev között.

Az isztambuli tárgyalásokkal kapcsolatban a BBC kedden délután már az "áttörésről" beszél, főleg amiatt, hogy az oroszok jelezték, a bizalom erősítése céljából radikálisan csökkentenék Ukrajna északi részén a katonai tevékenységüket. De ezt a fene nagy bizalomépítést bizonyára beárnyékolják azok a hírek, miszerint orosz lövedék csapódott be az egyik dél-ukrajnai nagyváros megyei kormányzói hivatalának épületébe, és a romok alól több holttestet emeltek ki.

(BBC/para)