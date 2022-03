VB-2022: Bemutatták a torna hivatalos labdáját, az "Utazás" nevet kapta (FOTÓK)

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) és a gyártó adidas bemutatta szerdán az idei katari világbajnokság "Utazás" névre keresztelt hivatalos mérkőzéslabdáját.

Fotó: TASR/AP

A nemzetközi futball 2022-es csúcseseményének játékszerét két nappal a vb-csoportok sorsolása előtt prezentálták a sajtónak és a nagyközönségnek Dohában.

A labda a FIFA közlése szerint "a nagy sebességű futballra lett tervezve, a levegőben gyorsabban száll, mint bármelyik korábbi világbajnoki labda".

A katari vb november 21-én kezdődik, a döntőre pedig december 18-án kerül sor.

MTI