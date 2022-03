Jó pénzért bármit elintézett a börtönigazgató, de a járási bíró is úgy ítélkezett, ahogy perkáltak neki

A nyomozó vádemelési javaslatot nyújtott be Pavol Kuba, a zsolnai börtön egykori igazgatója, valamint Daniel Béreš bíró ellen. Mindkettőjüket kenőpénz elfogadásával és joghatalommal való visszaéléssel gyanúsítják – írja az Aktuality.

Pavol Kuba éveken keresztül a zsolnai fegyház igazgatója volt. A Plevel-ügyet vizsgáló rendőröknek le kellett adnia a mobiltelefonját, és már ekkor érezte, hogy szorul a nyaka körül a hurok, ugyanis saját kérésére nyugdíjba vonult. Aggodalma nem volt alaptalan: a NAKA tavaly joghatalommal való visszaéléssel és kenőpénz elfogadásával gyanúsította meg.

Michal Slivka rendőrségi szóvivő közlése szerint Kuba 500 eurót fogadott el azért, hogy egy bizonyos A.B. gyanúsítottat szabadabb körülmények között helyezzen el.

Kuba mellett ugyancsak kenőpénz elfogadásával és joghatalommal való visszaéléssel gyanúsították meg Daniel Bérešt, a Zsolnai Járásbíróság bíróját. Őt átmenetileg eltiltották hivatása gyakorlásától, néhány hónapot pedig vizsgálati fogságban töltött. A gyanú szerint három bírósági ügyben befolyásolta az ítéletet a megbízó javára, amiért legalább 15 ezer eurót kapott.

Bérešen kívül négy személyt is meggyanúsítottak, akik a kenőpénzt adták az ítélet befolyásolásáért cserébe. A nyomozó március elején beterjesztette a vádemelési javaslatot, amiről most a Speciális Ügyészi Hivatalnak kell döntenie.

A Plevel fedőnévre keresztelt rendőrségi akció a Nagy Feriként ismert František Tóth 2019 nyarán történt letartóztatásától kezdődően fejlődött idáig. A NAKA akkor megvesztegetéssel, kenőpénz elfogadásával és pénzmosással gyanúsította meg. A rendőrség 2015-től 2019-ig legalább nyolc olyan esetet dokumentált, amelynél a bíróság valamely határozatát, ítéletét befolyásolták. Tóth néhány hónapig ellenállt, de aztán csicseregni kezdett: elmondta, hogyan folyt a korrupció a zsolnai bíróságokon, főként Tóth egy ismerősén, Pavol Polka bírón keresztül.

Tóth kenőpénzért cserébe állítólag vizsgálati fogságból való kiengedést és vádalku elutasítását is el tudta intézni. A vallomását követően 2020 szeptemberében több bírót is letartóztattak, köztük az említett Polkát. Egy idő után ő is elkezdett együttműködni a hatóságokkal, ami újabb letartóztatásokig és eljárásindításokig vezetett. Ján Slota, az SNS egykori elnökének jelenlegi meggyanúsítása is ide kapcsolódik. Tóth és Polka végül megúszta feltételes szabadságvesztéssel és pénzbüntetéssel.

Hamarosan vélhetően Eva Kyselová, a Zsolnai Kerületi Bíróság egykori vezetője áll majd bíróság elé, akit Polkával egyidőben vettek őrizetbe, de csak később gyanúsították meg. Kyselová ellen négy korrupciós ügyben folyik eljárás.

A Plevel-ügy keretén belül a NAKA nyomozója több mint 20 személy ellen indított eljárást. A gyanú szerint a Zsolnai Kerületi Bíróság és a körzetbe tartozó alacsonyabb szintű bíróságok bírái legalább 385 ezer euró értékben fogadtak el kenőpénzt. Eddig összesen kilenc személyt ítéltek el jogerősen.



