Fiatal lendületet kap a 48 éves hagyományra visszatekintő Honismereti Kerékpártúra 

A Honismereti Kerékpártúra a nyári programok kínálatában egy érdekes és értékes színfolt már hosszú ideje országunkban. Különlegessége, hogy a kilenc napon át tartó rendezvény egyes programpontjai között biciklivel teszik meg az utat a résztvevők, így látogatnak el mindig egy adott régió kulturális, tájvédelmi vagy történelmi vonatkozásban érdekes helyszíneire. Tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújt fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, rengeteg honismeretettel fűszerezve. Az utóbbi években Köteles László nevével fonódott össze ez a rendezvény, idén azonban régi-új szervezőcsapat állt össze, hogy a soron következő 48. Honismereti Kerékpártúra megszervezésén túl a rendezvény fiatalítását is megvalósítsa.

Balról jobbra: Matus Fanni, Urbančok Larisa, Kiss Réka (Diákhálózat elnöke), Hodossy Katalin, Lovász Ákos (48. HKT terep-koordinátor) - Diákhálózat

A rendezvény szakmai védnöke Koleszár Béla, aki számos túra társszervezője és állandó résztvevője, az ifjúsági koordinátor pedig Matus Fanni, vásárúti születésű, jelenleg budapesti egyetemista, aki családjában már a honismereti kerékpártúrázók harmadik generációját képviseli – nagyapja, Urbančok Egon régi túrás és túraszervező, édesanya Urbančok Lara, több túra, beleértve az ideit is, főszervezője. A szervezői csapat tagja Hodossy Katalin, aki családjával együtt szintén több túrán részt vett már, a Diákhálózat egykori elnöke a fiatalítás jegyében párbeszédet kezdeményezett az egyetemistákat tömörítő szervezet és a Honismereti Kerékpártúra szervezői között. Az együttműködés elindítását hivatalosan jóváhagyta a Diákhálózat legfelsőbb szerve a Hallgatói Parlament 2022. március 26-án Párkányban tartott ülésén, amelyen részt vettek a prágai AED, a brünni KAFEDIK, a pozsonyi JAIK, a nyitrai Jugyik, a kassai Kikelet, a komáromi JóMód, a budapesti KAD és a győri JÁDiK egyetemi klubok küldöttei.

A szavazásra azután került sor, hogy az egyetemisták részletesen megismerték az egykor még elődeik által szervezett rendezvényt. Az első Honismereti Kerékpártúrát (HKT) ugyanis, még 48 évvel ezelőtt, épp a prágai AED egyetemi klub aktivistái szervezték azzal a céllal, hogy a fiatal magyar értelmiségnek egy értékes nyári programot kínáljanak. „Merva Laciék (az I.HKT szervezője, szerk.megj.) ötletéből napjainkra egy közel fél évszázados hagyomány jött létre. Én ebben a hagyományban nevelkedtem, hiszen apám Urbančok Egon, aki maga is szervezője volt a HKT-nak 11 éves korom óta rendszeresen magával vitt a nyári túrákra. Ugyanígy tettem én is, mindkét gyerekem sok kilométert tekert már le a HKT-n. Közben pedig a HKT szervezői munkáiból is kivettem a részem, többek között 7 túrának voltam eddig a szervezője.” – árulja el Urbančok Lara, a Honismereti Kerékpártúra polgári társulás elnöke, majd folytatja – „ezt a hagyományt nem szabad veszni hagynunk, a szlovákiai magyar kultúra szerves része, kulturális örökségünk, amelyet kötelességünk ápolni és továbbadni az új generációknak. Ezért is kerestük fel a Diákhálózatot, melynek tagszervezete a HKT hagyomány magját elvető prágai AED, hogy kapcsolódjanak be újra a Honismereti Kerékpártúra szervezésébe, valamint vegyenek részt a túrán minél nagyobb számban.” Az idei HKT programjáról a 48. HKT programkoordinátora Hodossy Katalin árult el részleteket a jelenlévőknek. Idén a túra a Dunamente, Csallóköz és Mátyusföld varázslatos helyeit járja be július 30-tól augusztus 7-ig. További részleteket a rendezvénnyel kapcsolatban a szervezők készségesen adnak a hktura@gmail.com elérhetőségen keresztül.

