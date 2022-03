LÉNYEG: Minden fronton súlyos a helyzet, és még az is lehet, hogy Moszkva őrült vezetője elzárja a gázcsapot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Durvul az infláció, és az oroszok ukrajnai gyilkolászása sem hagyott alább. Ilyen helyzetben egyetlen komoly politikus sem ülhet ölbe tett kézzel.

Čaputová noszogatja az államot

A köztársasági elnök nem is volt rest, csütörtökön egy kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelynek témáját az áremelkedés, valamint ennek a szociálisan kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt hatása adta. Az 5 milliónál népesebb Szlovákiában mintegy 660 ezren vannak olyanok, akiket veszélyeztet a szegénység, és jócskán ront a helyzeten, ha az élelmiszerárak továbbra is jelentősen emelkednek. Zuzana Čaputová szerint az államot be kell vonni a jótékonysági szervezetek élelmiszergyűjtő akcióiba, ami több millió euróval dobná meg a rászorultak segélyezési programját.

Rubelt kérnek az oroszok, hogy semlegesítség a szankciókat

Minden ilyen euró jó helyre kerül a rendszerben, még akkor is, ha az oroszok agyalágyult vezetője komolyan gondolja, hogy holnaptól rubelben kell fizetni az energiahordozókért. És ez nem egy ócska április elsejei tréfa. A háborús bűnöket elkövető államfő már alá is írta az erről szóló rendeletet, amit a nyugati vezetők nem győznek elutasítani. Ha belemennének, akkor nagyjából lenulláznák az általuk bevezetett szankciókat, hiszen megerősítenék az orosz valutát. Szerdán már riadót fújtak a németek, és emelték a készültségi szintet, hiszen a gázszállítmányok kiesése fenyeget. A kancellár gyorsan fel is hívta az orosz elnököt, és állítólag világossá tette, hogy részéről marad az eddigi fizetési mód. Az osztrák kollégája szerint meg "szörnyű érzés" függeni az orosz energiaszállításoktól, de azt sajnos nem lehet az egyik napról a másikra megszüntetni. Ezt látja a szlovák kormányfő is, aki tegnap este arról nyilatkozott, hogy Szlovákiának fel kell készülnie minden forgatókönyvre az orosz gázellátástól való hirtelen elszakadással kapcsolatban. És mivel egyre nagyobbak a kétségeink a gázszállítás megbízhatóságát illetően, ezért az Európai Unió tagállamaival közösen alternatív megoldásokat keresünk, hogy megvédjük a háztartásainkat és iparunkat. Eduard Heger úgy véli, amíg Oroszország Ukrajnában bombákkal harcol, addig Európa többi részén gázzal. És sajnos Moszkva egyelőre nem akar összeroppanni, az általa indított háború öt hete alatt a devizatartalékai csupán alig 6 százalékkal csökkentek.

Putyin és a jó édes anyjának a dácsája

Közben a NATO keleti szárnyának a külügyminiszterei Pozsonyban egyeztettek a hogyan továbbról. A szlovák miniszter meggyőződése, hogy fontos, hogy a katonai szövetség egységes legyen. Ezzel reagált arra a felvetésre, hogy mi Magyarország álláspontja az ukrajnai orosz invázió kapcsán. Ivan Korčok azt is elmondta, kérte a magyar külügyminisztert, fejtse ki a véleményét világosan. Ez nem is csoda, hiszen Magyarország mintha képtelen lenne elszakadni vlagyimir putyin gatyamadzagától. Azzal hitegethetjük magunkat, ez a budapesti moszkovita duruzsolás csak a választásokig tart, és aztán majd ők is megemberelik magukat és végre elküldik a vén tömeggyilkost az anyja dácsájába.

Slota kapott egy kiegészítőt

A kenőpénz elfogadásával meggyanúsított korábbi nagyhatalmú pártvezér, Ján Slota viszont egyelőre nem vonul vizsgálati fogságba. Helyette kap egy cuki lábbilincset, amivel majd csoszoghat kedvére a kedvenc kocsmája és az állandó lakhelye között. Külföldre viszont nem tántoroghat ki, az nincs benne a megállapodásban. A piával átitatott nacionalizmusáról hírhedt expolitikus bizonyára nem örül annak sem, hogy az a komáromi magyar marad az országos rendőrfőkapitány, aki eddig ideiglenes megbízottként irányította az egyenruhások munkáját.

Mi jelentheti a Szövetség végét?

Az is kiderült csütörtökön, hogy bár alig több mint fél év múlva tartják Szlovákiában a megyei és helyi választásokat, a Szövetség nevezetű magyar párt azonban még mindig a saját struktúráinak építésével van elfoglalva. A különböző platformok alkotta tömörülés Országos Tanácsának elnöke arról nyilatkozott portálunknak, hogy mivel járna az, ha az MKP visszaélne a viszonylagos erejével, és a járásokban megpróbálná a partvonalra szorítani a másik két frakciót. Sólymos László úgy véli, ha elkezdődik a kiszorítósdi a Szövetségben, akkor az bizony a párt végét fogja jelenteni.

