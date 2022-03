Puszipajtás és buzerant: Ha egy szlovák miniszter belelovalja magát a parlamenti szónoklatába, akkor aztán nincs megállás (VIDEÓ)

Szerdai a hír, amiről mi is időben beszámoltunk tegnap, hogy Roman Mikulec belügyminiszter a parlamentben túlélte a szavazást az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról. De csak egy nappal később tudatosult, a tárca vezetőjét milyen elképesztő szónoki teljesítménnyel vette védelmébe a legerősebb koalíciós tömörülés vezetője, Igor Matovič pénzügyminiszter.

Fotó: TASR

Többször meghallgattuk a pénzügyminiszter felszólalását, és kiragadtunk belőle pár gyöngyszemet. De ahhoz, hogy azokban gyönyörködni lehessen, három mondatban foglaljuk össze, milyen okot/ürügyet talált az ellenzék arra, hogy a belügyminiszter fejét követelje. Mikulec most azért került a célkeresztbe, mert az ukrajnai menekültválság kezelésébe bevont egy a pártjához közelinek mondott magáncéget. A miniszter ezt azzal magyarázta, hogy tekintettel a tárcája, valamint az Állami Tartalékalap és a tűzoltóság kapacitásának korlátjaira, gyorsan kellett valaki, aki segít a határátkelőknél megszervezni a segítségnyújtást, illetve ágyakat, sátrakat és egyéb eszközöket biztosít be a menekülteknek. És ez a valaki eddig már kétezer (2000) eurót zsebelt be az államtól.

Matovič a pártjabeli minisztert úgy védelmezte, hogy az ellenzék korrupciós ügyeit vette elő, összevetve ezzel a 2 ezer eurós állami megrendeléssel, amit szerinte egyesek most Szlovákia legnagyobb korrupciós ügyévé fújnak fel.

Ezek a csirkefogók, a (Robert) Fico meg a (Peter) Pellegrini bandája, ezek 30 milliárd eurót elloptak! Az Állami Tartalékalapnak a feladata lett volna, hogy legyenek sátraik, amiket aztán Roman Mikulecnek kellett megrendelnie egy magáncégtől.

A Fico és a Pellegrini haverja, a szaros köcsög, akinek a széfjében aranyrudak hevertek, ahelyett, hogy a sátrak begyűjtésével törődött volna - utalt a pártelnök Kajetán Kičurára, a tartalékalap korábbi vezetőjére, akit a 2020-as kormányváltás után az elsők között kapcsolt le a korrupció ellen hadjáratot hirdető új kabinet.

Mit mondtál, Vážny? Hogy hülye vagyok? Ezt éppen te mondod? Ez a csirkefogó, aki (annak idején az útdíjtenderrel kapcsolatban) meglopta egész Szlovákiát. Ez az ember, akinek a puszipajtása, sőt, az asszisztense volt Pellegrini, aki meg a piszkos munkát végezte. - így reagált Matovič Ľubomír Vážny exminiszterre, aki smeres képviselőként valamit bekiabált az éppen szónokló pénzügyminiszternek.

Inkább menj, és dobj be valamit a büfében hátul, ott jobb lesz neked - tanácsolta Matovič Vážnynak.

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt két év alatt a kormányunkat nem lehetett semmilyen korrupciós üggyel vádolni. És az, hogy az elmebetegek minden hónapban megpróbálják leváltani a belügyminisztert, még érthető is az ő szempontjukból.

Hogy mit vethetnék Mikulec szemére? Hát azt, hogy lapáttal kellett volna kihánynia Kaliňák mitugrászait, akik a belügyminisztériumban szépen befészkelték magukat. (Mikulec egy) feleslegesen csupa szív ember. Ezért támogatom őt.

(Szlovákia számára) a hetedik csapás az lenne, ha az ellenzék visszatérne a hatalomba. Ha ilyen hibát követnénk el, akkor az rosszabb rendszer lesz, mint Putyiné vagy bármelyik diktátoré.

(sp)