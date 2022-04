Sulík vázolta, Szlovákia hogyan küzdhet meg az orosz gáztól és olajtól való elszakadással

Az olaj és gáz esetében inkább a diverzifikáció (kockázatmegosztás) a járható út, mintsem az Oroszországtól való teljes elszakadás. Ez ugyanis újfent valakitől való függést jelentene, miközben az elmúlt években már történtek lépések a diverzifikáció felé – nyilatkozta Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter a TA3 V politike című műsorában.

Richard Sulík (Fotó: TASR)

A miniszter azt szeretné elérni, hogy Szlovákiának mindig legyen több választási lehetősége az olaj és gáz beszerzésére. „Az elmúlt években ezen intenzíven dolgoztunk, főként, ami a gázt illeti. Már különböző csatlakozások és ellenirányú áramlások valósultak meg, jelenleg egy ilyen Lengyelországban fejeződik be” – mondta Sulík.

Rámutatott: fontos, hogy több alternatívára is készüljenek, elmondása szerint pedig a diverzifikáció tervezése már folyamatban van. Nyomatékosította, hogy egy B terven is dolgoznak, hogy Szlovákia máshonnan is vásárolhasson.

Sulík elmondása szerint írásbeli ígérete van a Slovnafttól, miszerint olajkiesés esetén tartályhajókkal pótolhatják a beszállítást. A miniszter szerint a Slovnaft legalább annyi olajt tud feldolgozni, hogy ki tudja szolgálni az egész szlovákiai piacot.

Hozzátette továbbá, hogy a gázárakat illetően is intézkedéseket terveznek, a konkrét lépéseket jövő héten mutatják be.

A koalíció kétévnyi kormányzásával kapcsolatban Sulík elmondta, hogy szerinte a kormány 60 százalékos teljesítményt nyújt, de ha figyelembe vesszük a rendkívüli körülményeket, akkor ez inkább 80 százaléknak felel meg.



TASR/para