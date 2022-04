DS AG Sport (VI.) liga, 20. forduló: Felsőpatonyban a végén csattant az ostor

Diósförgepatonyi győzelem került a krónikába a patonyföldiek rangadóján. A három pontot jelentő gólt a vendégek a 90. percben szerezték.

Cséfalvay Á. András fotói az Izsap-Gelle (1:1) mérkőzésen készültek - további képekért kattints a fotóra!

A sereghajtó pozíciójában lehorgonyzott felsőpatonyiak továbbra is nyeretlenek. Újabb egygólos győzelemmel folytatta sikersorozatát a mezőny csallóközcsütörtöki éllovasa. Kétgólos hátrányból fordítottak, a 90. percben a győzelmet jelentő találatot is megszerezték a nyékvárkonyiak. Érdekesnek találtuk, hogy a győztesek három gólján a Kósa fivérek, Dávid (2x) és Mihály osztoztak. A gelleiek mezében Szerencsés Zoltán mindkét kapuba betalált... Jól hajráztak, a végjátékban biztosították be a három pontot érő találatot a balonyiak.

Eredmények:

Nagypaka–Királyfiakarcsa 2:2 (1:1), g.: Hudec (38.), Chamilla (53. – 11-esből), ill. Hervay Andreas (3., 69. – 11-esből).

Nyékvárkony–Kisudvarnok 3:2 (1:2), g.: Kósa Dávid (45., 90.), Kósa Mihály (82.), ill. Bazsó (13.), Lavu (26.).

Izsap–Gelle 1:1 (0:1), g.: Szerencsés Zoltán (76. – öngól), ill. Szerencsés Zoltán (45.).

Csallóközkürt–Balony 0:1 (0:0), g.: Dziadovych (87.).

Szentmihályfa–Szap 3:1 (2:1), g.: Medgyes (24. – 11-esből), Csölle (45., 70.), ill. Hamar (13. – 11-esből).

Alistál–Ekecs – Apácaszakállas 2:1 (1:1), g.: Brinzik (7.), Mandák (88.), ill. László (29. – öngól).

Csallóközcsütörtök–Baka 2:1 (1:0), g.: Kalmár (18.), Dužek (49.), ill. Vida (53.).

Felsőpatony–Diósförgepatony 1:2 (0:0), g.: Vasi (61. – 11-esből), ill. Világi (58.), Nagy (90.).

A bajnokság állása:

1.Csallóközcsütörtök 20 16 2 2 76:19 50 2. Szentmihályfa 20 14 4 2 49:19 46 3. Királyfiakarcsa 20 14 3 3 57:18 45 4. Ekecs-A-szakállas 20 13 2 5 48:37 41 5. Baka 20 12 4 4 41:22 40 6. Balony 20 13 1 6 44:26 40 7. Csallóközkürt 20 10 3 7 52:30 33 8. Szap 20 9 5 6 42:31 32 9. Diósförgepatony 20 8 3 9 37:40 27 10. Nagypaka 20 7 3 10 43:50 24 11. Alistál 20 6 4 10 32:44 22 12. Gelle 20 4 6 10 29:32 18 13. Nyékvárkony 20 5 3 12 31:56 15 14. Izsap 20 2 3 15 21:72 9 15. Kisudvarnok 20 1 2 17 17:86 5 16. Felsőpatony 20 0 4 16 11:48 4

Megjegyzés: a Gelle, a Nyékvárkony és az Ekecs - Apácaszakállas csapatától három pontot levontak!