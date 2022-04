A Jobbik elnöke és Gyurcsány is kiengedte a gőzt

Jakab Péter szerint Márki-Zay Péter megbuktatta az ellenzéket, Gyurcsány Ferenc szerint pedig nem ő volt "a legjobb kapitány".

Márki-Zay Péter (Fotó: TASR/AP)

A Jobbik elnöke szerint Márki-Zay Péter októberben hat ellenzéki párt "hadseregét" kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt. "Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hovatovább Fidesz-kétharmad lett" - jegyezte meg.

Úgy vélte, a kevesebb és megfontoltabb, egyértelmű beszéd most több szavazatot hozott volna. Felidézte, hogy Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy leváltja az ellenzéket. "Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta" - jelentette ki a Jobbik elnöke.

Jakab Péter arról is beszélt, hogy a hat ellenzéki párt egységét és összefogását meg kell őrizni és erősíteni kell, annak ugyanis nincs alternatívája.

Hozzátette: az ellenzéknek most fel kell állnia és fel kell készülnie, hogy ha a helyzet úgy hozza és a megszorítások miatt a népharag "elsöpri ezt a rezsimet", akkor átvegyék az ország irányítását. "Erre készülünk, de már Márki-Zay Péter nélkül" - mondta Jakab Péter.

"Súlyos vereséget szenvedtünk", súlyos vereséget szenvedett a közös álom arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk - értékelt a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke hétfőre virradó éjjel az országgyűlési választás eredményeire reagálva.

Gyurcsány Ferenc a Márki-Zay Péter által vezetett ellenzéki együttműködésre utalva azt mondta: "a közös hajónak tovább kell mennie", ugyanakkor egyetértését fejezte ki azokkal, akik szerint a hajó vezetését nem a "legjobb kapitányra" bízták.

A DK elnöke azt mondta: a választás nem volt szabad és nem volt tisztességes, de kétségtelen, hogy a magyar választók túlnyomó többsége "ezt a választást így elfogadta és a tegnapi kormánynak adott holnapra is megbízást".

Úgy értékelt: a helyzetet bizonyos értelemben tudomásul kell venni, de egyúttal ki kell mondani, hogy azt az álmot, célt, amilyennek látni szeretnék Magyarországot, nem adták fel.

Gyurcsány Ferenc kitért arra is, a csalódás első óráiban sem szeretné kikerülni a kérdést, hogy a vereség miért következhetett be, s mi a tanulsága.

Kiemelte: ha valaki csatába és küzdelembe megy, nem adhatja fel azt, amit valójában gondol, valamilyen taktikai megfontolásból. Úgy értékelt: nem lehet egy európai polgári, alapvetően baloldali gondolatú ellenzék egy olyan programmal sikeres, amely sok tekintetben a kormányzó jobb oldalt tekinti példának és mintának.

"A Fidesz alternatívája a baloldalon, a szabadelvű világban, a mérsékelt jobbközép világban, a zöld világban van" - jelentette ki, hozzátéve: ha ehhez ilyen vezetőt választanak, "aki nem tud, nem akar ilyen politikát folytatni, akkor az bukni fog".

"Kétségtelen", ahogy most a kormányt megválasztották, úgy az ő támogatóik is döntöttek arról pár hónapja, hogy kivel akarnak küzdeni - mondta Gyurcsány Ferenc, aki szerint végig kell gondolni, hogy ez jó döntés volt-e. Úgy fogalmazott, "ha valaki nem elég bátor ahhoz, hogy nagyot álmodjon", akkor erőtlennek, gyávának fog bizonyulni. Márpedig egy "erőtlent, gyávát nem bíznak meg azzal, hogy bármit is vezessen, különösen nem a hazát".

A DK elnöke hangsúlyozta: "kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják", hanem attól, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Ha a kapitány a hajót viharba vezeti, nem éri el a kikötőt, akkor "azok, akik a hajó sorsát rábízták, még azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány" - fejtette ki, hozzátéve: "azt hiszem, hogy igazuk van".

Ezzel együtt azt mondta: a közös hajónak tovább kell mennie, a végső úticél nem változott. "Magyarország Európába tart" - jelentette ki, hozzáfűzve: hosszabb úton, de oda fognak jutni. Ehhez sok mindent újra kell tervezni, de dolgozni fognak Magyarországért, a köztársaságért.

