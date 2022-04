Annyira brutális dolgokat művelnek Putyin katonái, hogy miattuk a brit kormányfő megtanult oroszul (VIDEÓ)

Az orosz néphez intézett, a Downing Street által kedd este közzétett, részben oroszul elmondott üzenetében Boris Johnson kijelentette: az orosz katonák által az ukrajnai Irpiny és Bucsa településeken elkövetett atrocitások az egész világot elborzasztották. A brit kormányfő szerint az orosz nép megérdemli, hogy megismerhesse minderről az igazságot és a tényeket.

Johnson elmondta: a két ukrajnai településen összekötözött kezű civileket mészároltak le, nőket erőszakoltak meg gyermekeik szeme láttára, a holttesteket félig-meddig elégették, tömegsírba hajították vagy csak úgy otthagyták az utcán. A brit miniszterelnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök tudja, hogy ha az orosz lakosság láthatná mindezt, nem támogatná a háborút. Úgy véli, Putyin tudja azt is, hogy ezekkel a bűncselekményekkel elárulja azoknak az orosz édesanyáknak a bizalmát, akik büszkén vesznek búcsút az orosz hadseregbe bevonuló fiaiktól - fogalmazott keddi üzenetében a brit kormányfő.

A brit kormányfő által a Twitteren közzétett videóban arra biztatja az oroszokat, hogy a durva oroszországi cenzúra miatt a virtuális magánhálózatot, a VPN-t használják a független információkhoz való hozzáféréshez, és a közösségi oldalakon osszák meg az igazságot.

