Spekulánsok jelenhetnek meg a szlovákiai élelmiszerüzletekben, de megnehezítik a dolgukat

Az elmúlt időszakban gyors üzemben emelkedett az alapélelmiszerek ára, a drágulás tempója pedig várhatóan még a mostaninál is nagyobb lesz.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ez a helyzet kedvez a spekulánsoknak, akik elkezdhetnek bizonyos kiválasztott árucikkeket tömegesen felvásárolni – figyelmeztet a TVnoviny.sk.

Az üzletek elegendő készlettel rendelkeznek, de nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy szükség esetén korlátozhatják a megvásárolható mennyiséget bizonyos termékek esetében.

A magas infláció az üzemanyagok és az energia mellett az élelmiszerek árát is jelentősen érintette. A legnagyobb mértékben a zöldségfélék, a tejtermékek, valamint a pékáruk és az olajak ára ugrott meg.

„A növényi olaj évközi viszonylatban 31 százalékkal volt drágább februárban. A klasszikus fehér kifliért 30 százalékkal fizetünk többet, mint tavaly, a búzaliszt pedig a negyedével lett drágább. A kenyér ára megközelítőleg 14 százalékkal lett magasabb, mint egy évvel ezelőtt“ – közölte a televízióval Jana Glasová elemző.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tavaly ilyenkor a növényi olaj literenkénti ára 1,70 euró volt, most pedig már 2,50 euró. Már a vajért is többet fizetünk, mint az öt évvel ezelőtti „vajkrízis“ idején. Akkor a 250 grammos kiszerelés 3 euró körül mozgott, most pedig már ezt is túlszárnyalja bizonyos márkák esetében.

A legrosszabb pedig, hogy még korántsem ért véget a drágulás. „A gabonafélék és olajak világpiaci ára jelenleg meredeken emelkedik a háború miatt. Így további drágulásra számíthatunk az üzleteinkben is" – jegyezte meg Glasová, hozzátéve, a jelenleg rendelkezésünkre álló februári adatok még nem tartalmazzák a háború hatásait.

A televízió szerint éppen ez a gyors ütemű drágulás az, amely a spekulánsokat cselekvésre készteti. Nem kizárt, hogy nagy mennyiségben fognak felvásárolni bizonyos termékeket, amelyekről már tudni, hogy jelentősen felmegy az áruk. Az üzlettulajdonosok szerint egyelőre nincs ok a pánikra, de résen vannak.

A Kaufland szóvivője, Samuel Machajdik elmondta, ha ilyen eset merülne fel, nem zárják ki, hogy korlátozzák a maximálisan megvásárolható mennyiségeket bizonyos árucikkeknél. Néhány nappal ezelőtt a sme.index.sk arról írt, hogy a Tesco már kénytelen volt ezt bevezetni a napraforgóolajra vonatkozóan – vásárlókként csak két kartont lehetett venni, később azonban a döntésüket újragondolták, és azóta nincs korlátozás.

Tomáš Bezák, a Lidl szóvivője közölte, a szokásos fogyasztói mennyiségben korlátozhatják bizonyos kedvező árú termékek eladását az aktuális hét akciói alapján.



(tvnoviny.sk)