LÉNYEG: Büszkébbek lehetünk Hegerre, mint Orbánra, de a patonyi pékáru ára is jelzi, kelleni fog az állami támogatás

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Alacsonyan szállnak a töltött békegalambok

Megemberelte magát a szlovák kormányfő, és úgy döntött, felsorakozik a lengyel, valamint a cseh miniszterelnök mellé: Csütörtökön Kijevbe látogat Eduard Heger is, hogy kifejezze szolidaritását az oroszok által terrorizált ukrán vezetéssel. A V4-es országok közül így egyedül a magyar vezető marad az, aki nem vállalkozik erre a kalandos útra. Igazán "büszkék" lehetünk a varázsütésre béke apostolává lett "utcai harcosra", akinek a rendszere egyesek szerint egyenesen fasiszta kleptokrácia. De hagyjuk is az újabb kétharmadába belefeledkezett Orbán Viktort, aki pár napja a győzelmi mámorában odáig süllyedt, hogy ellenfelet látott a több sebből vérző Ukrajna elnökében is.

Heger nem dörgölőzik a háborús bűnösökhöz

Nála kevésbé szánalmas a szlovák kabinet vezetője, aki nem dörgölőzik a tömeggyilkos háborús bűnösökhöz, hanem megpróbálja jóvá tenni a márciusi pipogyaságát, amikor nem csatlakozott a vakmerő kollégái kijevi kiruccanásához. Persze, lehet, hogy Heger csak egy jobb társaságra vágyott, és bejött a taktikája: most nem mással, mint az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel karöltve mehet az ukrán fővárosba. Hogy pontosan miként, azt nem árulta el, de aligha valószínű, hogy egy légvédelmi rakétarendszer indító járművével tenné meg a zötyögős utat. Olyan berendezést egyelőre még nem adományozunk Volodimir Zelenszkiéknek. Azt viszont Heger személyesen mondhatja el a tárgyalópartnerének, hogy a megrongálódott ukrajnai harci gépeket akár még Szlovákiában is megjavíthatják. Értelemszerűen, szigorúan csak üzleti alapon, azaz nem ingyen. Egy kis pénz azért csurranjon nekünk is, ha már a gazdaságunkat amúgy is hazavágja az oroszok beteges imperializmusa, amiből ott, a távoli Moszkvában képtelenek kigyógyulni.

Tovább enyhül a helyzet

Viszont mi itthon, köszönjük, egyre jobban vagyunk. Legalábbis ami a koronavírusos mizériát illeti. Ugyanis javulni látszik a járványhelyzet Szlovákiában: fokozatosan csökken a pozitívan teszteltek és a kórházban kezeltek száma, egyre kevesebb pácienst kötnek a dokik lélegeztetőgépre, és ritkábban riasztják a mentőket covidos esetekhez is. Ezért már a további enyhítések is szóba kerülnek, emiatt csütörtökön össze is ül a szakmai konzílium. A téma felelős minisztere úgy látja, a beltéri maszkviselés mindenkit érintő ügye is napirendre kerül. Na, persze, nincs minden rendben ezen a területen sem. Ellenkező esetben nem írtunk volna arról, hogy Vladimír Lengvarský bízik abban, hogy nem fenyeget az egészségügy összeomlása. Mert bizony az orvosi szakszervezet sztrájkészültséget hirdetett, hiszen nagyon nagy szükség lenne a kórházak pénzügyi támogatására.

A kormány már töri a fejét, mi legyen az inflációval

De az egyre növekvő infláció miatt mind többen szorulnak rá valamilyen segélyre. Rájuk gondolt a jóságos kormányunk, és a környező országokhoz képest pár hónap késéssel kiötlötték, hogy egyszeri hozzájárulással támogatná az állam a szükséghelyzetben lévő embereket. Ezt azonban nem akarják elsietni, ezért aki a juttatáshoz hozzá akar férni, annak legkésőbb nyárig kell kibírnia. Addigra meg lehet, hogy valami egyszeri adóbónuszt is kiagyalnak az illetékesek a polgárok megsegítésére. Erre szükség is lesz, hiszen csak ha a Csallóköz emblematikus pékáruját, a patonyi kenyeret vesszük alapul, minden hozzávaló drasztikusan megugrott, és akkor még nem beszéltünk a villanyáram egekbe szökő áráról.

Sidó Árpád