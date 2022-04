Márki-Zay nem veszi fel a mandátumát a parlamentben

Nem veszi fel a mandátumát a parlamentben Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje tudatta a Facebook-oldalán.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

"Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe - nekem most Vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiaimat" - fogalmazott a politikus, Hódmezővásárhely polgármestere szerdai bejegyzésében.

Azt írta, már a választás előtt is sokszor elmondta kérdésekre válaszolva, hogy a választás eredménye akkor sem legitim, ha mi győzünk - és nem elsősorban a választási csalások, a házhoz vitt levélszavazatok, a törvényesített voksturizmus és az állásuk elvesztésével fenyegetett vagy megvásárolt vidéki választók miatt.

Szerinte a választók jelentős részét ugyanis teljesen félretájékoztatta az "egyoldalú, hazug propagandagépezet". "Védtelenek voltak a Fidesz hazugságaival szemben, tényleg elhitték, hogy a sorkatonaságba szerelmes, még a kórházakba is katonákat küldő Orbán a béke garanciája, az ellenzék pedig ki sem képzett fiatalokat küldene meghalni Ukrajnába - egy 44 milliós országba, ahová a NATO sem küld embereket, hanem kiberbiztonsági tanácsadással nyújt katonai segítséget" - fogalmazott Márki-Zay Péter.

Hozzátette: ma már a Fidesz propagandagépezete a fehérről is képes elhitetni, hogy fekete, egy jobboldali, hétgyermekes, vidéki keresztény polgármesterről, hogy Gyurcsány embere, hogy utálja a vidékieket, valamint hogy saját gyermekeit is elküldené meghalni egy idegen háborúba.

Ebben a helyzetben még a látszatát sem szeretném fenntartani annak, hogy Magyarország egy parlamentáris demokrácia, ahol a parlamentben az ellenzék bármit is elérhet, ezért nem ülök be a listavezetőként megszerzett helyemre - közölte Márki-Zay Péter.



(MTI)