Még mindig szikrázik a levegő az MKP és az Összefogás platformok között, de már közelebb van a a megegyezés

Három jelölt miatt akadt el mintegy 250 polgármesterjelölt elfogadása a Szövetségben, de állítólag már csak egy város miatt akadályozza Berényi József, az MKP Platform elnöke a döntést. Forró Krisztián pártelnök a korábbi egyezségeket megkérdőjelező Berényi mögé állt.

Az egységet kéri számon a a Szövetség két másik platformján az MKP Platform, miután kiszivárgott, hogy a párt elnöksége hetek óta nem tud dönteni a polgármesterjelöltjeikről. A döntésképtelenség hivatalos oka a Paraméter információi szerint az, hogy az MKP Platform nem adta át hivatalosan saját jelöltjeinek teljes listáját, ami lehetetlenné teszi a döntést. Pedig a lista megvan, csak az MKP-nak nem tetszik az Összefogás néhány jelöltje, és így akadályozza a végső megegyezést. Ráadásul a Szövetség megalakulásáról szóló tárgyalások során megegyeztek abban is, hogy a platformok nem „káderezik” egymás jelöltjeit, mivel ez csak végeláthatatlan vitákat eredményezne.

Nagymegyer az utolsó kérdőjel?

„A probléma végül három településre szűkült, és mi azt javasoltuk, hogy a többi 247 jelöltet szavazzuk meg, a maradék háromról pedig még tárgyaljunk, mert ezek a települések az MKP Platform számára fontosak” - magyarázta a korábbi helyzetet a Paraméternek adott rövid interjújában az MKP Platform elnöke. A Paraméter információ szerint még a hét elején is gondja a Berényi József vezette platformnak a naszvadi, az ipolynyéki és a nagymegyeri jelölttel. Szerdán viszont Naszvad és Ipolynyék kérdésében sikerült megegyezniük, a nagymegyeri jelöltről pedig ellentmondásosan nyilatkoznak a felek. Berényi József úgy tudja, hogy az Összefogás lemondott a városról, Orosz Örs, az Összefogás Platform vezetője szerint viszont még tárgyalnak.

„Úgy látom, hogy jövő kedden ténylegesen le tudjuk zárni a jelöltlistát, Nagymegyerrel kapcsolatban azonban helyi szinten még tárgyalni akarunk” – mondta a Paraméternek csütörtökön Orosz.

„Személyeskedő lejáratókampány

Az MKP Platform csütörtökön délután kiadott állásfoglalásában a másik két társaságot vádolta azzal, hogy „személyeskedéstől sem mentes lejárató kampányt” folytatnak Berényi József ellen. Ezt az állítást arra építik, hogy a két másik platform több képviselője is megnevezte Berényit, mint a megállapodás legfőbb akadályát.

„Itt az idő, hogy a vezetőség egyes tagjai ne bűnbakokat keressenek a jelenlegi állapotokra, hanem minden erejükkel a magyar politikai egység megerősítésébe fektessék energiáikat” – áll a nyilatkozatban.

Berényi vagy a platform döntése?

A polgármesterjelöltek kérdése éles vitát váltott ki a Szövetség más témában összehívott csütörtöki sajtótájékoztatóján is, amelyen Forró Krisztián pártelnök mellett részt vett Mózes Szabolcs, a párt alelnöke, az Összefogás Platform tagja is.

Forró úgy vélte, nem a nyilvánosság előtt kellene vitázniuk, és szerinte hamarosan megegyeznek a még vitatott kérdésekben. „A tárgyalások folyamatban vannak, bízom benne, hogy a következő napokban megszülethet a döntés. Szeretném kiemelni, hogy a konfliktusokat, hogyha vannak nézeteltérések, azokat házon belül kell megoldani – mondta Forró. – Engem nagyon elszomorít, hogy vannak olyan tagok, akik úgy gondolják, hogy ezt a külvilág előtt kell megtenni.”

Kiállt Berényi Józsefet mellett, aki szerinte csak az MKP platform véleményét képviseli.

„Minden egyes döntést, ami Berényi József az elnökségben vagy a grémium ülésén képvisel, az az MKP platform döntése” – védte Berényit Forró.

Két perces döntés, ami két hónapja késik

Berényi időhúzásos taktikáját azonban a Paraméternek megerősítette a Szövetség több más elnökségi tagja is. Mózes szerint nem is a platformok közti vitáról van szó, hiszen sok MKP-s jelölt is a döntésre vár. Ő úgy véli, hogy a halogatás oka, hogy az MKP „káderezni” akarja két-három jelöltjüket, miközben megegyeztek abban, hogy ilyet nem tesznek. „Csak arról beszélünk, hogy a platform elnök mikor fogja beterjeszteni az MKP listáját, már két hónapja erre várunk” – jelentette ki az Összefogás alelnöke. Szerinte a döntés nagyon gyors lehetne, mivel az még egy tavalyi, a Szövetség létrehozása során megszületett megállapodáson alapszik.

„Ez egy kétperces feladat lenne – mondta a döntésről Mózes. – Én nagyon bízom benne, hogy az MKP platform elnöke is beterjeszti majd ezt a listát, ahogyan ezt már megtette a másik két platform elnöke is ezelőtt két hónappal.”

Méltatlannak tartja, hogy hónapokig húzódik a döntés, miközben emiatt a választókat közelről érintő témákkal sem tud emiatt foglalkozni a párt. Azt Forró is elismerte, hogy az MKP listája készen van, csak az Összefogás egyes jelöltjeivel van problémája az MKP Platformnak.

Nem tetszik Berényi hozzáállása a Híd Platformnak sem. „Ott tartunk, hogy Berényi József, az MKP Platform elnöke újra akarja tárgyalni azokat a megállapodásokat, amikben még a három párt egyesülése előtt egyeztünk meg” – mondta a Paraméternek Rigó Konrád, a Híd Platform elnöke.

Esélyes jelölteket veszíthet a Szövetség

Nagy József, az Összefogás Platform tagja szerint az egyre halogatott döntés miatt jelenlegi polgármesterek hagyják el a Szövetséget és indulnak inkább függetlenként a választáson. Ő a Dunaszerdahelyi járásban 11 ilyen lehetséges jelöltről tud. „Ez a határozatlanság sajnos csak a Dunaszerdahelyi járásban, tudtommal eddig 11 regnáló polgármestert tántorított el a Szövetségben való tervezett indulásától” – írta Facebook-posztjában Nagy.

Mózes szerint ez a tendencia nem csak a dunaszerdahelyi járásban figyelhető meg.

„Más járásokban is fenyeget ez, hiszen a jelenleg regnáló polgármesterek tudni szeretnék, hogy hányadán állnak, hogy a Szövetség jelöl-e és kit jelöl az adott településen – magyarázta Mózes. – Ráadásul, amíg nincs polgármesterjelölt, addig a képviselőjelöltekről sem lehet dönteni.”

A most tárgyalt 250 települést – és jelöltet – tartalmazó lista nem tartalmazza az összes olyan várost és falut, ahol a Szövetség polgármesterjelöltet állít, ez csak az előzetes megállapodásban szereplő települések listája. Ezekről a jelöltekről a párt országos elnöksége dönt. A többi, szintén közel 250 település jelöltjeiről a Szövetség helyi szervezete hozhat döntést.

Lajos P. János