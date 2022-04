A rocktörténelem egyik leghíresebb zenekara a húrok közé csapott, mert az ukránokat támogatja

A Hey, Hey, Rise Up című dalban szerepel Andrij Klivnyuk, az ukrán Bloombox zenekar énekese, aki fegyvert ragadott az orosz agresszor ellen. A befolyt bevételt az Ukrajnát segítő Ukraine Humanitarian Relief humanitárius alap kapja meg.

Március közepén a Pink Floyd letiltotta az összes 1987 után készült zenéjét valamennyi orosz és belarusz digitális zenei szolgáltató oldalról. Így ott nem elérhető a brit együttes énekes-gitárosának és fő dalszerzőjének, David Gilmournak lemezei sem.

Pink Floyd music from 1987 and all of David Gilmour's solo recordings are removed from all digital music providers in #Russia and #Belarus as of today. pic.twitter.com/qW9PEHjUCq