Sikerült Ficót, Pellegrinit és Dankót egyszerre alaposan bepöccenteni!

Így a hétvége előtt alaposan felfortyant a parlamenten belüli és azon kívüli ellenzék. A Smer, a Hlas és az SNS is betonkemény szavakat használt, mikor tudomást szereztek arról, hogy a szlovák kormány Ukrajnának adományozta az S-300-as légvédelmi rendszereket.

Robert Fico (Smer) pártvezér szerint Zuzana Čaputová köztársasági és Eduard Heger miniszterelnök egyszerre rántja bele Szlovákiát a háborúba.

"A többmilliós légvédelmi rendszerek Ukrajnának történt adományozása háborús cselekedet, aminek beláthatatlan következményei lehetnek Szlovákiára nézve" - ítélte meg a szakértő Fico a cselekményt.

Szerinte emellett az S-300-asok eddig arra szolgáltak, hogy a szlovák atomerőműveket és ipari központokat védjék. Leszögezte, hogy az S-300-as szovjet gyártmányú légvédelmi rendszerek ráadásul pontosabbak és hatékonyabbak, mint az amerikai Patriotok. Kiemelte, hogy az egyedüli olyan légvédelmi rendszert adományozta el a kormány, amely Szlovákia rendelkezésére áll, és most a Patriotokat használhatja, amelyek nem képezik a tulajdonát és a hadsereg szerinte használni se tudja.

Emlékeztetett arra is, hogy a nagy hatótávolságú S-300-as egyszerre hat célpontot is ki tud iktatni, legyen az repülőgép, drón vagy rakéta, most viszont az orosz-ukrán konfliktusban vetik majd be. "Szlovákia tehát egy rendkívül hatékony fegyverrel vesz részt ebben a konfliktusban" - húzta alá. Szerinte ez nem Szlovákia érdeke.

Bejelentette, hogy vasárnap kora este "háborúellenes" összejövetelt tartanak a pozsonyi Slavínnál, emellett kezdeményezik a kormány leváltását.

Hasonló szellemben, bár némileg visszafogottabban nyilatkozott a Peter Pellegrini vezette Hlas-SD, amely Jaroslav Naď védelmi minisztertől vár magyarázatot a cselekményre, mivel szerintük az ország védelmi képességei gyengültek ezáltal. A párt szóvivője, Patrícia Medveď Macíková közölte, a kormány csalást követett el a polgárokkal szemben, mivel Naď azt ígérte, hogy az S-300-asokat csak abban az esetben adományozzák el, ha biztosítva lesz az utánpótlásuk. Az ellenzéki formáció nyilatkozatában abbéli meggyőződésének is hangot adott, miszerint a szovjet rendszerek pótlására érkező Patriotok nem elegendőek.

Mindkét pártot igyekezett túlszárnyalni keménységben az SNS, amely egyből Hegerhez fordult azzal, hogy mondjon le, mivel ő Szlovákia történetének első miniszterelnöke, aki kormánával együtt precedens nélküli módon veszélybe sodorta az ország biztonságát.

"Ez a lehető legnagyobb csalás a polgárokkal szemben, amit egy közjogi méltóság elkövethet. Megengedte kivinni az ország légvédelmi rendszerét Ukrajnába. A rendszer értéke mintegy 100 millió euró" - szögezték le, hozzátéve, hogy a szlovák S-300-asoknak az ország határain túl történő bevetése minden létező nemzetközi kötelezettséget megsért, ráadásul szerinte a kormánynak erre nem volt mandátuma.

(TASR)