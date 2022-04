Fico hazaárulóként viselkedik, mert videón mutatta meg, hogyan vonatoztatják Ukrajna felé a légvédelmi fegyvert

Ahogy arról már beszámoltunk, Eduard Heger kormányfő útban Kijev felé arról számolt be, hogy Szlovákia Ukrajna rendelkezésére bocsátotta az S-300-as légvédelmi rendszerét . Nem tudni pontosan, mikor szállították át a fegyvert a szomszédos országba, de annyi biztos, hogy Robert Fico csütörtökön délután a közösségi oldalán számolt be erről egy videóval, ami felvet bizonyos kérdéseket.

Egyelőre nem tudni, hogy az S-300-as pontosan hol találhatók, a Markíza televízió délelőtt azt közölte, hogy az már Ukrajna területére érkezett.

Pavel Macko, a vezérkari főnök korábbi helyettese szerint a rendszert több részletben szállítják. Külön kell szállítani a fegyvert magát, illetve a hozzá tartozó rakétákat, már csak azért is, hogy egy esetleges támadás esetén ne semmisüljön meg minden. Emiatt fontos volt az is, hogy a légvédelmi rendszer a lehető legnagyobb titokban hagyja el az országot. Ez viszont Robert Fico miatt meghiúsult, hiszen a politikus a Facebook-oldalán közzétett egy felvételt arról a vonatról, amelyik ennek a rendszernek az alkatrészeit szállította.

"Komoly aggodalmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy Heger Kijevben be akarja jelenteni az S-300-as ajándékozását Ukrajnának. Ez tiszta őrület lenne...Mert ezzel az amerikai érdekek nevében egyre inkább bekapcsolódnánk az ukrajnai háborúba, amihez semmi közünk" - véli az ellenzéki pártelnök.

Macko szerint a Smer elnöke a videójával veszélyeztethette azokat a katonákat és civileket, akik ennek a rendszernek a szállítását biztosították. A szakember úgy véli, ezzel Fico Putyin ügynökeként viselkedett, aki mindenáron fel akar lépni Ukrajna és országa érdekei ellen.

Fico posztja miatt így az oroszok még időben értesülhettek arról, hogy az S-300-as rendszer mikor és hogyan jut el Ukrajnába, Szlovákia és Ukrajna között ugyanis kevés a vasúti összeköttetés.

Másrészt igaz az is, hogy az S-300 megsemmisítése vagy megrongálása nem lenne egyszerű feladat. Mivel egy mozgó célpontról van szó, az oroszoknak nagyon nehéz lenne eltalálni a rakétájukkal. Egy vonaton szállított fegyver megsemmisítésére célszerűbb lenne repülőgépeket, helikoptereket vagy támadó drónokat bevetni, ahhoz azonban az orosz légierőnek be kellene hatolnia Ukrajna légterébe, amelyet az ukrán hadsereg még mindig védeni tud. Elméletileg azonban még mindig lett volna lehetőség szabotőrök segítségével megpróbálni elpusztítani a légvédelmi rendszert még Szlovákia területén. Mint ahogy a szlovák határ közelében, a csehországi Vrběticében is tették az orosz kémek 2014-ben, amikor felrobbantottak egy lőszerraktárat.

Közben pénteken Robert Fico azt is bejelentette, hogy vasárnap kora estére "háborúellenes" összejövetelt hív össze a pozsonyi Slavínnál, és a pártja kezdeményezni fogja a kormány leváltását is.

(dennikn/para)