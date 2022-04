LÉNYEG: Amíg Fico Putyin kémeinek posztolgat, addig Heger elment a pokolba, ahol az orosz barbárság emlékművénél imádkozott

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Eduard Heger pénteken alaposan odatette magát. A szlovák kormányfőről kiderült, tényleg nem üres kézzel ment látogatóba Ukrajnába. Akkora ajándékot vitt a véreskezű oroszok által terrorizált szomszédos ország vezetőjének, hogy több vonatszerelvényt kellett összeállítani a meglepetés elszállításához.

Heger elzakatolt a pokolba

A putyini háború miatt szenvedő ukránok melletti kiállás bátor gesztusává vált az elmúlt hetekben, hogy az európai uniós tagállamok magasrangú politikusai egymás után látogatnak el Kijevbe, vagy ahogy arrafelé hívják, Kijivbe. Politikailag korrektül fogalmazva a visegrádi négyek szóba jöhető miniszterelnökei közül már csak a szlovák kormányfő nem járt az ukrán fővárosban, de most ő is elzakatolt oda, mégpedig az EU legfontosabb politikusaival együtt. A hosszú vonatúton aztán Heger elárulta, Szlovákia Ukrajna rendelkezésére bocsátotta az S-300-as légvédelmi rendszerét, hogy a szomszédok a barbárok támadásával szemben sikeresebben tudjanak védekezni.

Rinyálnak a cucilisták

Ezt a lépést kiszimatolhatta a fekete öves politikai szájkarate egyik legundorítóbb hazai képviselője, és az anyámasszony katonája Robert Fico már előző nap elkezdett rinyálni, hogy ehhez a háborúhoz egyáltalán semmi közünk. És szépen megmutatta a közösségi oldalán az orosz kémeknek, hogy már sínen van a védekező fegyverrendszer ukrajnai kézbesítése. A stratégiai lapítás és betojiság szlovákiai megtestesítője ezzel a videójával többek életét veszélyeztette, de ettől az alaktól normális lépést normális ember nem is várhat. A komcsiból nemzetieskedő cucilistává lett békepap legújabb ötlete az, hogy háborúellenes tiltakozást szervez Pozsonyban, és a korábban a magyarokat kéjes élvezettel cseszegető pártja azon nyomban kezdeményezni fogja a kormány leváltását.

Nézhettek nagyot a gonosz birodalmának diplomatái

Aztán arra is fény derült, hogy fölösleges arról filózni, hogy a védelmi fegyver odaajándékozásával gyengült volna a saját légvédelmünk, mivel ezekben a napokban szereztünk meg az elavult szovjetnél sokkal szofisztikáltabb rakétaelhárító rendszereket, ezáltal végérvényesen lezárva az orosz haditechnikától való függőségünket. Ami a ruszki agresszió idején egyébként is tarthatatlan. És különben is, ha Moszkva elmebeteg urait azok a borzalmak vidítják fel, amit ma Bucsában vagy éppen Mariupolban láthatunk, akkor helyes, hogy ilyen módon segítünk Ukrajnának. Meg az is teljesen helyénvaló, ha a pozsonyi orosz nagykövet képébe toljuk a vérengzés látványát. Nehogy azt higyjék a gonosz birodalmának diplomatái, hogy majd mi kérünk elnézést, mert vértől csöpög az ő mandzsettagombjuk.

Van itten ám tudás a háttérhatalomról

A szomszédban folyó népirtással kapcsolatban visszafogottan reagált a hazai magyarokra fókuszáló Szövetség párt vezetője. Forró Krisztián fegyvert semmi esetre sem szállítana a megtámadottnak, de valami fura oknál fogva háttérhatalmakat sejt az orosz-ukrán háború színfalai mögött. Hogy ez valami gyíkemberek összeesküvését, esetleg illuminátus csoportok titkos konspirációját jelenti-e, azt nem fejtette ki a pártelnök, de majd száz év múlva az is kiderülhet.

Čaputová figyelmeztet

Addig viszont nem várhatnak azok a polgártársaink, akiket a leginkább fenyeget a koronavírus meg a putyinizmus gerjesztette infláció. Az államfő ezért fel is szólította a kormányt, hogy nyújtson azonnali anyagi segítséget az embereknek. Zuzana Čaputová arra figyelmeztetett, hogy az áremelkedést elsősorban a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a többgyermekes családok és az egyedül élő nyugdíjasok érzik meg. Szerinte azért is kellene csipkednie magát a végrehajtó hatalomnak, mert a legszegényebb háztartások húsz százaléka a bevételei kétharmadát ételre és lakhatásra költi.

