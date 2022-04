Hírességek nagyszabású online kampányt indítottak a menekültek megsegítésére

A Global Citizen nemzetközi jótékonysági civil szervezetnek a közösségi médiában indított kezdeményezéséhez olyan sztárok adták a nevüket, mint Bruce Springsteen, Hugh Jackman, Elton John, Jon Bon Jovi, Billie Eilish vagy a Jonas Brothers.

A világsztárok nemzedékeken átívelő csoportja felszólította pénteken a kormányokat, az intézményeket, a vállalatokat és a magánszemélyeket, hogy segítsék finanszírozni az ukrajnai humanitárius erőfeszítéseket, és arra kérik a hírességeket, hogy terjesszék követőik körében az akció hírét.

- mondta támogató videójában Bruce Springsteen amerikai énekes-gitáros.

Barbra Streisand színésznő és énekesnő a Twitteren közölte, hogy támogatja a kampányt, és reméli, követői is így tesznek.

I supported and hope you will too #StandUpForUkraine https://t.co/vOzvuawg5d