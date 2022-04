Kikaptak az Evertontól a Vörös Ördögök

A kiesés elkerüléséért harcoló Everton 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Unitedet az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában.

Ronaldón látszik, hogy nem volt túl elégedett csapattársai teljesítményével (Fotó: TASR/AP)

A gólt Gordon szerezte az első félidő 27. percében, és ezzel tulajdonképpen a végeredményt is beállította. A Vörös Ördögök így továbbra is a hetedikek, és most már bravúrra lenne szükségük ahhoz, hogy elérjék a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyet.

Az Everton 2019 áprilisa óta először győzte le bajnoki összecsapáson az MU-t.

Premier League, 32. forduló:

Everton-Manchester United 1-0 (1-0)

később:

Arsenal-Brighton 16.00

Southampton-Chelsea FC 16.00

Watford-Leeds United 16.00

Aston Villa-Tottenham Hotspur 18.30

vasárnap játsszák:

Brentford-West Ham United 15.00

Leicester City-Crystal Palace 15.00

Norwich City-Burnley 15.00

Manchester City-Liverpool FC 17.30

pénteken játszották:

Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)

(MTI)