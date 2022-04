Rövidpályás gyorskorcsolya-vb - Liu Shaoang történelmi aranyérmet nyert 1500 méteren

Az összetettben címvédő Liu Shaoang szombaton aranyérmet szerzett 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságán, ezen a távon ez az első magyar diadal. A leghosszabb táv női döntőjében Jászapáti Petra volt érdekelt, ő a nyolcadik helyen végzett.

Liu Shaoang - Fotó: MTI

A sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző meg tudta védeni vb-aranyát, illetve az is először fordult elő, hogy magyar sportoló két egyéni távon is aranyérmet szerezzen ugyanazon a vb-n.

A kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang, aki eddig mind a tíz futamát megnyerte a kanadai városban, pályafutása negyedik vb-aranyát gyűjtötte be, miután tavaly 500 méteren és összetettben nem talált legyőzőre.

Liu Shaoang a sprinttáv negyeddöntőjében ott folytatta a menetelését, ahol az 1500 méter fináléjában abbahagyta: a kettes pozícióból rajtolva azonnal élre állt, így rajt-cél győzelmet aratva lépett a legjobb tíz közé. A másik két fiatal magyar ugyanabban a negyeddöntőben szerepelt. Az alig egy hónapja a junior vb-n ezüstérmes Nógrádi Bence hiába rajtolhatott a kedvezőnek számító kettes pozícióból, rosszul kapta el a startot, így ketten is megelőzték, ezen a távon pedig a negyedik helyről már nem volt visszaút. A junior vb-n bronzérmes Jászapáti Péter végig az ötödik helyen tempózva ért célba. Előbbi 13., utóbbi 19. lett.

A Ferencváros 24 éves versenyzője legjobb idejének köszönhetően a legelőnyösebb, egyes pályáról rajtolhatott az elődöntőben, ahol ismét gond nélkül győzött, miután a legfőbb ellenfele, a kanadai Jordan Pierre-Gilles kicsúszott mögüle. A fináléban viszont csak a kettes pozícióból indulhatott, mert a másik elődöntőben Quentin Fercoq jobb időt ért el. Ennek ellenére a táv olimpiai bajnokaként Liu Shaoang volt a favorit és ezt gyorsan igazolta is, mert a második kör elején könnyedén előzte meg francia riválisát, utána pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A nőknél mindkét magyar versenyző ugyanabba a negyeddöntőbe kapott besorolást. Jászapáti Petra nagyszerűen tartotta a tempót a szám 2019-es Európa-bajnokával, a lengyel Natalia Maliszewskával, mögötte pedig Kónya Zsófia szépen feltartotta a kétszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok dél-koreai Sim Szuk Hit, akinek így az előzés után már nem maradt ideje utolérni az élen korcsolyázó duót. Jászapáti végül az utolsó körben bravúrosan, külső íven megelőzte esélyesebb riválisát, pedig a második hely is biztos továbbjutást ért volna.

Az elődöntőben már nem jött össze a bravúr a 23 éves Jászapátinak, ugyanis végig a negyedik helyen korcsolyázva esélye sem volt a fináléra, de a kisdöntőbe így is bejutott. Ott a legrosszabb, négyes pozícióból rajtolt, és ezen a helyezésen nem is tudott javítani, így összességében az 1500 méterhez hasonlóan nyolcadikként zárt. Kónya a negyeddöntős búcsújával 13. lett. A fináléban a női váltóval olimpiai bajnok holland Xandra Velzeboer a világcsúcstartó Kim Boutint megelőzve diadalmaskodott, utóbbi 1500-on is második volt, így nyolc vb-érméből egyik sem arany.

Az 5000 méteres férfi váltóverseny elődöntőjében a magyarok Liu Shaoang, Nógrádi Bence, Jászapáti Péter, Talabos Attila összeállításban szerepeltek, eleinte a harmadik helyen haladtak a belga és a dél-koreai kvartett mögött. Amikor az ázsiaiak ritmust váltottak, akkor sikerült a magyaroknak is megelőzniük a belgákat, akik a végére elkészültek az erejükkel. A finálét érő második hely így nem forgott veszélyben.

A 3000 méteres női váltóversenyben a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Somogyi Barbara összeállítású magyar négyes, amely csak visszalépések miatt indulhatott, az esélyesebb dél-koreai és kanadai stafétával küzdött az elődöntőben, sokáig jól tartotta magát, de tíz körrel a vége előtt leszakadt, így a kisdöntőben szerepelhet majd.

Vasárnap pedig az 1000 méter csatározásainak folytatására, a szuperdöntőkre és a staféták fináléira kerül sor.

Eredmények: férfi 500 m, világbajnok: LIU SHAOANG 40.573 másodperc 2. Quentin Fercoq (Franciaország) 40.674 3. Stijn Desmet (Belgium) 40.710 ...13. Nógrádi Bence ...19. Jászapáti Péter női 500 m, világbajnok: Xandra Velzeboer (Hollandia) 42.476 mp 2. Kim Boutin (Kanada) 42.570 3. Yara van Kerkhof (Hollandia) 42.642 ...8. Jászapáti Petra ...13. Kónya Zsófia férfi 1500 m, világbajnok: LIU SHAOANG 2:15.096 perc 2. Pascal Dion (Kanada) 2:15.644 3. Stijn Desmet (Belgium) 2:15.716 ...24. Jászapáti Péter ...28. Nógrádi Bence női 1500 m, világbajnok: Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 2:23.594 perc 2. Kim Boutin (Kanada) 2:24.201 3. Szeo Vi Min (Koreai Köztársaság) 2:24.455 ...8. Jászapáti Petra 2:25.742 ...30. Kónya Zsófia

(MTI)