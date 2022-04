Keszegh: Sok embernek már az 1,8 eurós ebéd is drága – gyors támogatást kérnek a szegényeknek a polgármesterek

A legszegényebbek anyagi támogatását sürgették azok a polgármesterek, akik kedden Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel tárgyaltak. A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) képviselői szerint a kormánynak gyorsan döntenie kell, mert sokan elveszíthetik a tetőt a fejük fölül a rohamosan emelkedő árak miatt.

Fotó: TASR

Súlyosan érinti a lakosságot a vágtázó infláció, és ennek hatása a városokban hatványozottan jelentkezik, állítják az ÚMS vezetői, akiket kedden Zuzana Čaputová köztársasági elnök is fogadott. Az ÚMS képviselői arról tárgyaltak az államfővel, hogy ő is sürgesse a kormányintézkedések mielőbbi elfogadását. „A városokban hatványozottan jelentkezik az infláció hatása, a kormány lépései azonban késnek – magyarázta a Paraméternek Keszegh Béla, az ÚMS alelnöke a találkozó után. Szerinte a késedelmes intézkedések befolyásolják az ukrán menekültekkel szemben érzett empátiát is.

„Sajnos erősödnek azok a hangok, hogy a kormány csak az ukránokkal foglalkozik, a mi gondjainkat viszont nem hallgatja meg. Ezért is kell a gyors segítség – állítja Keszegh. – Van egy olyan réteg, akik a tartalékaikat már felélték, a számláikat és már a napi kiadásaikat sem tudják fizetni.”

A köztársasági elnök is hangsúlyozta a találkozó után, hogy a „menekültválság által kiváltott szolidaritási hullám helyénvaló és jó, de Szlovákia lakosságának is segítségre van szüksége”. Čaputová támogatja az ÚMS javaslatait, és bízik benne, hogy a kormány még húsvét előtt konkrét intézkedéseket jelent be. A köztársasági elnök úgy véli, hogy sokkal „olcsóbb” és hasznosabb, ha abban segítik az embereket, hogy ne veszítsék el a lakhatásukat, mint megpróbálni akkor lakást biztosítani nekik, amikor az előzőt elveszítették.

Amikor már az olcsó ebédre sem telik

Keszegh Béla szerint a helyzet olyan súlyos, hogy egyre több embert fenyeget, hogy elveszíti a tetőt a feje fölül.

„Több város, így Komárom is biztosít olcsó ebédet a rászorulóknak, de vannak, akik már csak kétnaponta járnak ebédre, mert a napi 1,8 euró is sok nekik, vagy a gondozói szolgálatot csak rövidebb ideig veszi igénybe, mert nem tudják fizetni az önrészt” – mondta Keszegh.

Az ÚMS arra is figyelmeztet, hogy célzott és nem egyszeri támogatások kellenek. „Nem egyszeri támogatást kell adni, ami ugyan marketing szempontból hálás, mert jól »el lehet adni« a választóknak, hanem olyan, ami több havi számlát segít kifizetni” – magyarázta Keszegh.

Ne a jövedelemadót csökkentsék!

Az ÚMS figyelmeztet arra is, hogy a kormány ne a jövedelemadó adócsökkentésével próbáljon segíteni, mert az az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrása. „Minden adóbónusz, adócsökkentés az önkormányzatok bevételeit csökkenti, amelyek így nem fognak tudni segíteni – magyarázta Keszegh. – Szociális szolgáltatásokat biztosítunk, idősotthonokat tartunk fenn, gondozói szolgálatot tartunk fenn, ingyenes az időseknek a tömegközlekedés a városban, de ha csökken a bevételünk, akkor ezt már nem fogjuk tudni fenntartani.”

Úgy véli, hogy a kormánynak az alacsony keresetű munkavállalókat kellene elsősorban támogatnia. „Sajnos azok a források elapadtak, amiből például az önkormányzatok tudnának alkalmazni munkanélkülieket, viszont a kormány sok más területeken szórja a pénzt – magyarázta Komárom polgármestere. –

Nem szabad olyan hibát elkövetni, mint amit tett a kormány az oltási bónusszal: az is kapott 300 eurót, aki 1000 euró feletti nyugdíjat kap.”

A beszállítók nem tudják tartani az árakat

A városoknak is komoly gondot okoz az infláció, és nemcsak azzal, hogy nekik is többet kell fizetniük egyes szolgáltatásokért vagy az energiáért, hanem azzal is, hogy a beszállítóik nem tudják tartani az egy-két éve megkötött szerződéseik feltételeit.

„Az iskolakonyhák beszállítói nem tudják tartani az árakat, mert minden drágul, de mivel a szerződés érvényes, ha önhatalmúlag nem változtathatunk az árakon” – magyarázta Keszegh.

Attól tartanak, hogy ha emelnek a szerződésben szereplő árakon, akkor csalással, korrupcióval vádolják majd őket. Szerinte a Közbeszerzési Hivatalnak (ÚVO) kellene útmutatást kiadni, ami alapján az önkormányzatok kezelhetnék ezeket az ügyeket. Čaputová megígérte nekik, hogy tárgyalni fog erről az ÚVO elnökével.

- lpj -