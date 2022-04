LÉNYEG: Szlovákiának nem csak pár száz NATO-katona kell úgy, mint egy falat kenyér

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Megjöttek, de nem hoztak olcsó kenyeret (Fotó: Paraméter)

Vigyázat: demagógiával határos kijelentések következnek. Tény viszont, hogy sokkal egyszerűbb egy légvédelmi rendszert küldeni Ukrajnába, mint megoldani a sokak életét megkeserítő inflációt. Segítségre persze szükségük van az ukrán menekülteknek is, Szlovákiának azonban nem csak plusz pár száz NATO-katona kell úgy, mint egy falat kenyér.

Jönnek a NATO-katonák és az újabb Patriotok

Nem csak 2100, hanem legfeljebb 3000 NATO-katona érkezhet Szlovákiába az ország keleti határának védelmére, döntött kedden a kormány.

Jaroslav Naď védelmi miniszter úgy indokolta az emelést, hogy azt „a védelmi intézkedések teszik szükségessé.” Azt ugyan nem tudjuk, mit is jelent ez a mondat, és az sem teljesen nyilvánvaló, mi az, amire 2100 katona nem képes, 3000 viszont már igen, de fogadjuk el, hogy a védelmi tárca tudja, mit csinál.

Teljesen érthető, hogy a NATO a lehető leghatékonyabban akarja védeni a blokk keleti határát, ami ráadásul egybeesik Szlovákia és egy orosz agressziót nyögő ország határával is. A NATO-beli szövetségeseinktől az Ukrajnának átadott S-300-as légvédelmi rendszer helyett kaptunk sokkal korszerűbb Patriotokat, ezeket pedig valakinek kezelnie is kell, erre kellhetnek a plusz katonák. A negyedik Patriot-szállítmány egyébként még a héten megérkezik az Egyesült Államokból, jelenleg azonban még bőven az engedélyezett 2100 fő alatt van a kontingens létszáma, a védelmi miniszter szerint eddig mintegy 800 NATO-katona érkezett meg az országba.

Mielőtt valaki azt kérdezné, miből telik Szlovákiának a Patriotra, gyorsan tegyük hozzá, hogy sem a légvédelmi rendszerek üzemben tartásáért, sem pedig a munícióért nem kell egyetlen centet sem kell fizetni. Igen, erre is jó a NATO-tagság.

Čaputová: segítsen a kormány itthon is

A kormánykoalíciónak valószínűleg nem eshettek túl jól a köztársasági elnök szavai. Zuzana Čaputová ugyanis kedden a Szlovákiai Városok Uniója képviselőivel találkozott, majd a megbeszélés után azt mondta: „Ismétlődő, rendszerszintű, célzott és pénzügyileg értékelhető segítségnyújtásra” van szüksége a szlovák állampolgároknak.

Szavai meglepő módon egybecsengenek az ellenzéki politikusok által hangoztatott bírálatokkal, akik szerint nemcsak az ukrán menekültekkel kell szolidárisnak lenni, hanem végre-valahára az egyre nehezebb helyzetben lévő szlovákiai állampolgárokon is segíteni kellene.

Ebben pedig mind az ellenzéknek, mind pedig a köztársasági elnöknek igaza van. Szép dolog ugyanis a szolidaritás, azonban idehaza is egyre drágább a megélhetés, mindennek meg fel az ára, a kormány pedig egyszeri pár száz eurós segítséggel igyekszik letudni a támogatást ahelyett, hogy célzottabb és rendszeresebb anyagi támogatást nyújtanának, amely kompenzálná az emelkedő árak miatt megnövekedett megélhetési költségeket.

Egy ideig ugyanis még csak elviseli a jónép, hogy az élelmiszertől kezdve a szolgáltatásokon át az építőanyagokig minden egyre drágább, ha viszont nem tesz valamilyen rendszerszintű lépéseket a kormányzat, egy idő után betelik a pohár. És a polgári engedetlenség vagy az éles sztrájk most az, amire legkevésbé sincs szüksége a kormánynak.

Keszegh: gyors segítségre van szükség

A Szlovákiai Városok Uniója említett találkozóján részt vett a testület alelnöke, Keszegh Béla, Komárom polgármestere is, aki a Paraméternek elmondta: a városokban hatványozottan jelentkezik az infláció hatása, a kormány lépései azonban késnek. Hozzátette: erősödnek azok a hangok, hogy a kormány csak az ukránokkal foglalkozik, a mi gondjainkat viszont nem hallgatja meg. Ezért is kell a gyors segítség – jelentette ki Keszegh, aki szerint a helyzet olyan súlyos, hogy egyre több embert fenyeget, hogy elveszíti a tetőt a feje fölül.

„Nem egyszeri támogatást kell adni, ami ugyan marketing szempontból hálás, mert jól »el lehet adni« a választóknak, hanem olyant, ami több havi számlát segít kifizetni” – mondta portálunknak a komáromi városvezető.

A beszámolók alapján úgy tűnik, az államfőnél nyitott fülekre találtak a polgármesterek: Zuzana Čaputová nyilatkozatából is az szűrhető le, hogy pontosan érti, mi a gond. A köztársasági elnök nem saját népszerűségét építendő hívta az elnöki palotába a városvezetőket: ő valóban kíváncsi is a helyi problémákra. Ez még persze nem lenne elég, Čaputová viszont a jelek szerint tenni is akar valamit a helyzet enyhítése érdekében.

Ő persze nem kormánytag, nem is parlamenti képviselő, az ő feladata ebben az egész történetben mindössze annyi, hogy nyilvánosan szólítja fel a kormányt, ne késlekedjen, és siessen az egyre nehezebb helyzetben lévő lakosság segítségére. Szóval ennyit tehet az államfő. És ez már nem is kevés.

Juhász László