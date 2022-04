Hihetetlen! Meg fog lepődni, hogy Putyin haverja szerint melyik nemzet felelős a bucsai mészárlásért (VIDEÓ)

Az orosz elnök kedden a belarusz kollégájával ellátogatott országa távol-keleti régiójába és ott érdekes dolgokat közölt. Egyebek mellett arról is beszélt, hogy olyan dokumentumokat kapott Lukasenkától amelyek megcáfolják a bucsai "provokációról" szóló elterjedt "fake híreket". A háborúját február 24-án elindító államfő azt hangoztatta, hogy Ukrajna csak eszköz a Nyugat céljainak eléréséhez, amelyeknek semmi közük az ukrán nép érdekeihez.

Aztán amikor szót kapott a belarusz elnök is, Lukasenka rögtön a lényegre tért. Szerinte a Kijev melletti Bucsában egy speciális pszichológiai művelet zajlott le. Meggyőződése, hogy ezt az angolok követték el.

Lukashenko said that what happened in #Bucha was a special operation of #Britain . pic.twitter.com/EFkMPoJ0i0

"Ha valakinek szüksége lenne címekre, jelszavakra, rendszámokra, autók márkáira, amelyekkel Bucsába utaztak, és hogy mindezt hogyan követték el, az orosz biztonsági szolgálat, az FSZB szolgálhat ezekkel az információkkal - véli a belarusz államfő, aki az orosz agresszió kezdete óta Putyin legszorosabb szövetségese.

Közben a Kijev megyei Bucsában már 403, különös kegyetlenséggel megkínzott és megölt ember holttestét találták meg - nyilatkozta el Anatolij Fedoruk, a város polgármestere.

Russian forces kill over 400 civilians during occupation of Bucha.



According to the head of Kyiv Regional Military Administration Oleksandr Pavliuk, new bodies have been discovered each day since the liberation of Bucha from the Russian troops on April 1.