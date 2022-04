A Szövetségnek éppen az nem megy amit alapból hoznia kellene: az egységes, konfliktusmentes politizálás

Két hónapja húzódik a Szövetség polgármesterjelöltjeinek kiválasztása. A hírek szerint már csak egy város – Nagymegyer – jelöltjéről vitatkozik a pártvezetés, itt is elsősorban az MKP és az Összefogás platform. A veszekedés – amellett, hogy kezd egyre kínosabbá válni – a párt egységét is komolyan veszélyezteti, de ami még rosszabb, az egyesüléssel nehezen összekapart politikai tőkét is elherdálja. Ha az első akadályt is ilyen nehezen veszik, ha egy kisváros polgármesterjelöltjén hónapokig vitatkoznak, akkor mi lesz a többi problémával, amelyek sokkal nehezebbek lesznek?