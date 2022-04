LÉNYEG: Akik hülyeségeket terjesztettek a Covid elleni oltásról, azok most biztos tapsikolnak Putyin vérengzését látva

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az orosz gyilkosok áldozatait pakolják be a furgonba (TASR/AP)

Lassan hozzászokunk ahhoz, amibe rettentő nehéz beletörődni: hogy amíg a szomszédban az oroszok folytatják az egyre nyilvánvalóbb népirtást, az erről szóló híreket képtelenség megkerülni.

Feljelentették a "fegyvercsempész" kormányfőt

Itt van mindjárt a hazai nácitlanításba belebukott Marian Kotleba korábbi elvtársa pártjának, a Republikának a szerencsétlenkedése, amivel a saját nevelésű "fasisztáink" az orosz testvéreikhez akarnak dörgölőzni. A nevezett tömörülés ugyanis feljelentést tett a szlovák kormányfő ellen, mert Eduard Heger a múlt héten odaajándékozott a több sebből vérző ukránoknak egy itthon szinte csak ócskavasként kezelt légvédelmi rendszert. A miniszterelnök megpróbálta elmagyarázni a vlagyimir putyinba belehabarodott republikásoknak, hogy ő csak a gyengébbnek akart segíteni, akiket megtámadtak és akiknek a területén háborús bűncselekményeket követnek el az oroszok. De azokról a hazai arcokról az ilyen érvelés lepereg, akik annyira setétek, hogy vakon követik Moszkva érdekeit és akiknek bejön a bűnös nagyhatalmi politika.

Dől a lé Kijevbe, csak legyen még, aki hozzáfér

Még jó, hogy az ilyen buggyantak szinte nem is képviseltetik magukat az Európai Unió legfelsőbb szerveiben, ahol szerdán ismét emelték a tétet. Brüsszelben újabb komoly összeget pakoltak az eddigiek mellé, és így már összesen másfél milliárd euróra egészítették ki az Ukrajnának nyújtott támogatást. Ez lehetővé teszi, hogy a hadseregük az önállóságuk védelmében hatékonyabban tudjon fellépni az orosz katonai támadással szemben.

Megosztottak vagyunk

Közben minden második szlovákiai polgár a fejét csóválja azzal összefüggésben, ahogy az unió reagál a szomszédban zajló konfliktusra. Egy friss felmérés szerint a lakosság 50 százaléka elégedetlen az orosz agresszióra adott válasszal, 45 százaléka pedig helyesli azt. Bár azt is figyelembe kell venni, hogy a háborgók táborába tartoznak azok is, akik még keményebb fellépést várnának el Moszkvával szemben. Az ismert szociológus szerint szinte lefedi egymást a korábbi oltásellenes tábor és az ukrajnai háborút megkérdőjelezők csoportja. Arra is rámutatott a szakember, hogy annyira megosztottak vagyunk, hogy szinte mindegy, milyen társadalmi-kulturális kérdés vetődik fel, majdhogy nem fele-fele arányban oszlanak meg a vélemények.

Pozsony ahol tud, segít

Valószínűleg majd annak kapcsán is így reagálnak itthon az emberek, hogy Szlovákia segítséget nyújt Ukrajnának a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények felgöngyölítésében azokon a területeken, ahonnan kivonultak az orosz egységek. Az első szakmai csapat pár napon belül útra kelhet a tetthelyekre, többek között a rettenetes bűnök helyszínére, Bucsába is, hogy dokumentálják a fellelhető bizonyítékokat a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság számára.

Pácban az exállamfő

A szlovákiai igazságszolgáltatás sem ül ölbe tett kézzel, hiszen elég, ha arra gondolunk, hogy az ügyészség szerdán benyújtotta a vádiratot a korábbi államfő adócsalási ügyében. Ha bűnösnek találják, Andrej Kiskára akár 12 éves börtönbüntetés vár. Az exelnök cége ellen azért indult nyomozás, mert 2014-ben a választási kampányára szánt összeget a társaság leírta az adóalapjából, pedig annak vajmi kevés köze volt a jelölt népszerűsítési hadjárathoz. A rendőrség szerint ezzel az államot 150 ezer eurós kár érte.

Széthúzó Szövetség

Kár érte, ahogy a hazai magyarok szavazataira gyúró egységesült pártért is. De hát most az van, hogy a Szövetségnek éppen az nem megy, amit alapból hoznia kellene, az pedig a konfliktusmentes politizálás. Még idén önkormányzati választásokat tartanak az országban, de már két hónapja húzódik a Szövetség polgármesterjelöltjeinek kiválasztása. A civakodás a szervezet egységét is komolyan veszélyezteti, és a tömörüléstől kettesével szállíngóznak el a régiókban tevékenykedő képviselőik.

Sidó Árpád