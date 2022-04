Elszabadultak az indulatok az Atlético-Man. City meccs végén, a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia (VIDEÓ)

Nem kis indulatokat váltott ki a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai visszavágója, amelyen az Atlético Madrid a Manchester City együttesét fogadta, és végül az angolok jutottak tovább. A találkozó utolsó perceiben lényegében több volt a dulakodás, mint a foci, ami aztán a lefújás után a játékoskijáróban is folytatódott.

Fotó: TASR/AP

Minden azzal kezdődött, hogy a 89. percben a hazai Felipe keményen odalépett Phil Fodennek, aki ezt követően nehezen tápászkodott fel. Az Atlético másik védője, Stefan Savić megpróbálta felrángatni a földről az angol játékost, erre társai a segítségére siettek. Az egésznek az lett a vége, hogy a mezőny- és cserejátékosok is dulakodni, lökdösődni kezdtek a pályán.

Hogy milyen indulatokat váltottak ki az utolsó percek, azt az is jól mutatja, hogy Daniel Siebert játékvezető a mérkőzés végén hat sárga lapot, valamint egy pirosat osztott ki.

A feszültség a lefújást követően sem szűnt meg: Stefan Savić és Jack Grealish a játékoskijáróban is folytatta a szócsatát, de a spanyolok védője, Sime Vrsaljko sem tudta megemészteni a vereséget. A külföldi média köpködésről, hajtépésről és lökdösődésről számolt be, a Tha Sun információi szerint pedig még a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia.

