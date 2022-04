Ismét bíróság előtt Kočner és Zsuzsová, új szenátussal folytatódik a Kuciak-ügy tárgyalása (FOTÓK)

A húsvéti ünnepek előtti napon kezdődött újra a bazini Specializált Büntetőbíróságon a Kuciak-ügy tárgyalása. Az ügy a bírók elfogultságát kifogásoló panaszok miatt húzódott mostanáig, majd miután változás történt a szenátus összetételében, a tárgyalás folytatódik.

Négy évvel Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását követően elölről kezdődött a bírósági per, amihez most csatolták az ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos ügyet is. Utóbbiban Marian Kočner és Alena Zsuzsová mellett Szabó Tamás is érintett, akit időközben már elítéltek az újságíró és jegyese meggyilkolásáért. Az ügyben továbbá érintett Dušan Kracina és Darko Dragic. A károsultak Maroš Žilinka, Daniel Lipšic és Peter Šufliarsky.

2020 szeptemberében Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát a Specializált Büntetőbíróság felmentette Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának vádja alól, a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében azonban a bíróságnak újra kell tárgyalnia a Kuciak-gyilkosság ügyét.

Az ügyész a Kuciak-ügyben több bizonyítékot is beterjesztett, ezeket viszont a szenátus 2020-ban elutasította. A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében ezeket most helyre kell hoznia a Specializált Büntetőbíróságnak – vagy engedélyezni a bizonyítást, vagy érthetően megindokolni, hogy miért nem engedélyezi. Az egyik ilyen vitatott pont a Threema-üzenetek voltak, amiket a Legfelsőbb Bíróság szerint más bizonyítékok kontextusában kell értékelni, nem csupán külön-külön az egyes mondatokat, üzeneteket. Például Kočner és Zsuzsová is ellentmondásba került, amikor arról kérdezték őket, hogy 2018. február 22-én, egy nappal a gyilkosságot követően találkoztak-e Pozsonyban. Az üzenetváltásaik és a mobiladataik szerint sor került a találkozóra, ők viszont azt többé-kevésbé tagadták.

Kočner a február 28-i tárgyaláson hamis tanúvallomásáról és a bűnüldöző hatóságok által manipulált bizonyítékokról beszélt. „Egyértelmű bizonyítékaim vannak arra, hogy a tanúk, akik ez előtt a szenátus előtt tettek vallomást, szándékosan hazudtak, és a bűnüldöző hatóságok manipulálták a bizonyítékokat" - jelentette ki.

A tárgyalást akkor elnapolták, mert Marian Kočner és Alena Zsuzsová panaszt nyújtott be Pamela Záleská bírónő elfogultságára hivatkozva. Azt nehezményezték, hogy a múltban annak a szenátusnak az elnöke volt, amely 2019 decemberében ugyanebben az ügyben jóváhagyta Andruskó Zoltán vádalkuját.

Március 22-én a Legfelsőbb Bíróság helyt adott Kočner panaszának, és kizárták a döntéshozó szenátusból Záleská bírónőt. A Legfelsőbb Bíróság indoklásában az áll, hogy valóban léteznek olyan objektív körülmények, amelyek alapján indokolt a bírónő kizárása. „Nyilvánvaló, hogy objektív kétségek merülhettek fel a pártatlanságával kapcsolatban, figyelembe véve az ügyben hozott korábbi döntését” – áll a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásában.

Néhány nappal később a Specializált Büntetőbíróság törölte a Kuciak-gyilkosság következő tárgyalási időpontját, mivel az ügyész elfogultsági indítványt nyújtott be az ügyben illetékes szenátus másik két tagja, Ružena Sabová és Rastislav Stieranka ellen. Mindkét bíró annak a szenátusnak a tagja volt, amely bűnösnek találta Miroslav Marčeket, tehát a helyzet hasonló, mint Záleská esetében Andruskó Zoltán elítélése kapcsán.

Ez utóbbi esetben azonban a bazini Specializált Büntetőbíróság már nem adott helyt a szenátus két tagja ellen benyújtott elfogultsági kifogásnak, így őket nem zárták ki a döntéshozatalból. Március végén a Különleges Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ügyésze fellebbezett a Specializált Büntetőbíróság erről szóló határozata ellen.

Az ügyben döntő szenátus két tagja, Ružena Sabová és Rastislav Stieranka tehát maradt, Záleská helyét viszont Jozef Pikna vette át.

A csütörtöki tárgyalás margójára az ügyész megjegyezte, hogy a vádlottak közül senkivel nem áll szándékában vádalkut kötni, ennek lehetőségét pedig maguk a vádlottak is elutasították.

