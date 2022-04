LÉNYEG: Szlovákiából az ukrán menekültek futnak haza az inflációnk elől, az oroszok meg megint az atomfegyvereikkel hadonásznak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ukránok egy kramatorszki buszmegállóban (TASR/AP)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Éppen hét héttel ezelőtt hibbant meg az orosz diktátor, azóta is bánhatja, hogy belevágott az ukrajnai mészárlásba. De erről ő nem fog panaszkodni, az arcára rá van pingálva, inkább felrobbantaná az egész világot.

Megérteni egy pszichopatát

Az értelmetlen háborúja előtt még arról hadovált az orosz elnök, hogy hát értsük meg a népének aggodalmait, a NATO-hoz túl közel táncolt a szomszédos ország, ezért hát kénytelen gyerekeket meg nőket legyilkolni. Ez azonban ellentétes hatást váltott ki pár semleges országban, és most már Svédország és Finnország is inkább csatlakozna a védelmi katonai szövetséghez. Erre aztán dühösen csaholni kezdtek Moszkvában, és jelezték, nem viccelnek, bármikor előrángatják a dzsóker lapjukat, az atomfegyverüket. Mégis, mit képzelnek egyes országok? Hogy abba a klubba lépnek be, amelyikbe csak akarnak? Azt már nem! Ilyen esetben Moszkva inkább lépéseket tesz, megerősíti az összes létező haderejét a Balti-tengeren, amit nukleáris arzenállal fejel meg. Finnország, amelyik az ukránokhoz hasonlóan - csak éppen nyolcvan éve - alaposan megfingatta a szovjet hadsereget, bánatára 1300 kilométeren határos Oroszországgal, és egészen eddig azért nem akart belépni a szövetségbe, hogy ezzel se provokálja keleti szomszédját. A mostani ukrajnai háború viszont fordulatot eredményezett.

Moszkvának annyi

Kis változást jelent az orosz-ukrán összecsapások alakulása terén az is, hogy az ukránok valószínűleg kiiktatták az oroszok Fekete-tengeri flottájának legfőbb büszkeségét, a Moszkva névre keresztelt cirkálót. Úgy hírlik, drónokkal elterelték a hadihajó figyelmét, közben meg saját fejlesztésű robotrepülőgépükkel jól odapörköltek az déli területeket a tengerről terrorizáló úszó erődnek. Jó mulatság, amolyan igazi férfimunka volt ez, mert így talán időt nyer Ukrajna legnagyobb kikötője, Odessza is, hogy felkészülhessen a legrosszabra.

Kárpátalja kifizetődőbb

Bár sok ukrán óvatosan optimista a harci fejlemények láttán, ezért is lehet az, hogy egyre több menekült tér vissza a háború sújtotta országába. Február vége óta megközelítőleg 330 ezren érkeztek Szlovákiába, de közülük már több mint 75 ezren vissza is mentek a szülőföldjükre. Többségében gyerekes anyukákról van szó, akik nem tudják megszokni Szlovákiát, nem találnak munkát, hiányzik a családjuk, az otthonuk vagy éppen egészségügyi gondokkal küzdenek. Arról nem is beszélve, hogy túl drága számukra itt az élet, hiszen a pénztartalékaikat fokozatosan felélték, ezért kifizetődőbb számukra Kárpátaljára költözni.

Meglódultak az árak

Ami azt illeti, az ukrán menekültek helyzetéhez képest paradicsomi állapotokban élő itthoniak is úgy érzik, minden egyre drágább. A februári lassulás után márciusban ismét meglódultak az árak, és 10 százalékra emelkedett az infláció Szlovákiában. Ez azt jelenti, hogy 2000 óta az idén emelkedtek a költségek a legnagyobb mértékben. Az infláció hatása megmutatkozott az élelmiszer-, az energia- és az üzemanyagáraknál, februártól pedig füstölöghet az, is aki dohányzik, mert feljebb srófolták a jövedéki adót is. És akkor arról nem is beszéltünk, hogy 2023-ban akár a duplájára nőhet a gázár a háztartások számára. Ugyanis míg a villamosművekkel kötött egyezségnek köszönhetően a csökkentett villanyár jelentősen minimalizálni tudja a piaci árakat, a gáz esetében azonban nincs hasonlóan kedvező árszabású forrás. És azt meg tudjuk, hogy az instabil energiaárakat főként olyan tényezők befolyásolják, mint az Oroszország és az európai országok közötti gázszállítás kérdése, ami meg az ukrajnai háború globális gazdaságra gyakorolt hatásának van kitéve. Illetve annak, hogy az oroszok pszichopata vezetője hajlandó-e előbb-utóbb belátni, pusztítással képtelenség magához édesgetni egy általa amúgy sem elismert nemzetet.

Sidó Árpád