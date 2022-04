Nincs igazi kert gyümölcsfa nélkül

Már javában tart a gyümölcsfák ültetésének a szezonja, sőt... Ne maradjon le Ön se! Bizonyára Önnek is megvannak a kedves gyermekkori emlékei, mikor otthon, vagy a nagyszülőknél a kerti fáról szedte a friss, ropogós almát, a lédús szilvát, vagy a zamatos körtét. Ezeket az élményeket újra átélheti, ha saját kertjébe is gyümölcsfát telepít. A SEASONS kertészet kínálatában gyümölcsfacsemeték roppant széles választékából szemezgethet.

Így akár a cseresznye, a barack, vagy éppen a meggy a kedvence, nálunk biztosan megtalálja. Gyümölcsfáinkat szabadgyökerű vagy konténeres kiszerelésben is megvásárolhatja.

Teljes kínálatot a leírással együtt ITT találja - kattinson IDE vagy töltse le a cikk alján található fájlt!

Mi a különbség a szabadgyökerű és konténeres kiszerelés közt?

A szabadgyökerű növények lomb és talaj nélkül, de gyökérzetük nedvesen tartásával kerülnek Önhöz. Kedvező áruk miatt érdemes ezt a kiszerelést választania. Általánosságban október végétől-március végéig - amikor a talaj nincs megfagyva - tudja elültetni. Hozzá kell azonban tenni, hogy a szabadgyökerű fák az első évben még nem hoznak termést.

A konténeres növények már megeredtek, tehát ültetésük 100 %-os biztonságú. Így az év 12 hónapjában - amikor a talaj nincs megfagyva - el tudja ültetni. Az ültetés előtt a műanyag konténert vegye le J A konténeres növények drágábbak, ellenben korábban megajándékozza gyümölccsel a vásárlót.

A legfőbb kérdések gyümölcsfa vásárlása esetén

A gyümölcsfák nevelése, noha kissé bonyolultabb, mint az átlagos díszfák gondozása, egyáltalán nem nehéz feladat. Vásárlás előtt, közben, és utána is azonban sok kérdés merül fel. A vásárlandó gyümölcs fajának megválasztását a család ízlésén túl, a család nagysága is befolyásolja. Fontos számításba venni egy-egy fajta tárolhatóságát, vagy akár felhasználhatóságát is. A nyáron egyszerre érő gyümölcsöknél, gondoskodni kell a feldolgozásról is. Hiszen egy idősebb gyümölcsfa akár 50-100 kg gyümölcsöt is teremhet.

Gyümölcsfacsemete választásnál mindig vegye figyelembe az adott faj igényeit (talajminőség, napfény mennyisége, vízigény) és ennek megfelelően válasszon!

Meleg- és fényigényesek az őszibarack, a kajszibarack, és a mandula. Közepesen melegigényes, de fényigényesek a körte, a birs,a cseresznye, a meggy, a dió és a gesztenye. Alacsony melegigényű, közepesen fényigényes: az alma, a szilva, a naspolya. Vízigényes növények az alma, a körte, a szilva és a dió. Közepesen vízigényes: az őszibarack, a sárgabarack, a cseresznye, a mandula.

Mire kell figyelni a gyümölcsfák ültetésekor?

Gyümölcsfánknak legalább egy 60 x 60 cm nagyságú és 60 cm mélységű ültetőgödröt ássunk (a gödör nagysága a facsemete méretétől is függ). Lazítsuk meg a talajt, hogy növényünk gyökere kellő mennyiségű levegőhöz jusson. Homokos talajon a vízmegtartó képesség növelése érdekében juttassunk több szervesanyagot az ültetőgödörbe.

A csemete gyökereit csípjük vissza, 1-2 centiméterrel, viszont a megindult hajszálgyökereket ne bántsuk. A sérült gyökérrészeket távolítsuk el, a gyümölcsfát, ültetés előtt 5-6 órára állítsuk vízbe. A gödörből kiásott földet keverjük el szervestrágyával és azt lapátoljuk vissza, majd locsoljuk meg a gödröt. Ültetési mélység, a szemzés a talajszint felett 1 tenyérnyivel legyen. Szeles helyeken érdemes kikarózni a fiatal csemetét. Ültetés közben lábukkal finoman tömörítsük a talaj, telepítés után pedig alaposan iszapoljuk be, 15-20 liter vízzel.

Mi a teendő az ültetés után?

Ne sajnáljuk visszavágni frissen telepített gyümölcsfánkat. A rendszeresen metszett növények ugyanis több hajtást nevelnek, erősebben növekednek, a több hajtásból pedig könnyebben alakíthatunk ki egy szebb, dúsabb koronát.

Ez az első metszés fontos – segít a fának, hogy egyensúlyba kerüljenek a föld alatti, és a föld feletti részek. Ha oldalág nélküli oltványt vásároltunk - a kertészek nyelven suhángot -, akkor a suháng törzsét metsszük el olyan magasságban, ahol szeretnénk a fát elágazásra bírni. A metszés alatti legfelső rügyek fognak kihajtani erősebben, innen indulnak majd az oldalágak. Koronás oltvány metszésénél az oldalágakat 4-5, a megmaradó ágvégen utolsóként lévő külső szemre metszünk. A koronaforma kialakításának ideje alatt (3-4 év), folyamatosan formáljuk növényünket.

Kertészkedésre fel!

Látogasson el az alistáli SEASONS kertészesti cenbrumba, ahol a legkiválóbb gyümölcsfák közül válogathat!

A klasszikus gyümölcsfákon kívül igazi különlegességeket is fellelhet.

Sok szeretettel és a környék a legszélesebb választékával várja Önöket a SEASONS kertészeti centrum csapata

(PR-cikk)