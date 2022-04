Csillagot kapott Hollywoodban a Totál szívás színésze

Csillagot kapott hétfőn Bob Odenkirk, a Totál szívás és a Better Call Saul tévésorozat színésze a hollywoodi Hírességek sétányán.

Bob Odenkirk (Fotó: AP)

Az 59 éves színészt felesége, Naomi Odenkirk producer is elkísérte a sétányon a 2720. számot viselő csillag felavatására. A ceremónián Rhea Seehorn, Jonathan Banks és Giancarlo Esposito, a Totál szívás és a Better Call Saul című sorozatok szereplői is részt vettek.

Odenkirk emléktáblája a Totál szívás főszerepét alakító Bryan Cranston csillaga mellett kapott helyet. A sorozatban Odenkirk Saul Goodman ügyvédet alakította, aki többször is kihúzta a drogdíler Walter White-ot (Cranston) a bajból.

A 2008. és 2013. között futó Totál szívás nyomán született Better Call Saul hatodik, utolsó évada a héten debütált. Az előzményszériában Odenkirk játssza a főszerepet, a drogbárókat képviselő dörzsölt ügyvédet.

Odenkirk az ünnepségen dicsérte a 2015-ben kezdődött sorozat készítőit Goodman vicces és tragikus karakterének megalkotásáért. Mint mondta: ezzel a szereppel megütötte a főnyereményt. Arról is beszélt, hogy pályafutása alatt megtanulta értékelni a showbizniszt, ugyanakkor "imád viccet csinálni belőle, miközben a részese is annak".



MTI