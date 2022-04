Erős napkitörés zajlott szombaton - a Föld egyes részein elnémultak a rádióadások

Az Interesting Engineering arról értesült, hogyNa erős napkitörés volt szombaton - írja a hvg.hu.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A kitörés, amit X1.1-es osztályúként regisztráltak, 34 perces volt.

A napkitörések megzavarhatják a rádiós kommunikációt, a radarok működésére is hatással vannak, sőt a műholdak működését is megzavarhatják. Emellett áramkimaradások is lehetnek.

A szombati napkitörés szerencsére nem okozott semmilyen súlyos problémát, mert nem érintette a Földet. Ha így lett volna, geomágneses vihar alakult volna ki. Csak Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában okozott nehézségeket legfőképpen a 30 MHz-es sávon. Le is álltak rövid időre a rádióadások.

viahvg.hu