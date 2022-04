„Nem bújhat a parlamenti mandátuma mögé” – így reagáltak a politikusok Fico és Kaliňák meggyanúsítására

Reagáltak a parlamenti képviselők a korábbi miniszterelnök, Robert Fico és az egykori belügyminiszter, Robert Kaliňák szerdai meggyanúsítására.

Robert Fico (Fotó: TASR)

Az SaS parlamenti frakciója egységesen fog szavazni Robert Fico őrizetbe vételével kapcsolatban, amennyiben erre sor kerül – közölte a párt szóvivője, Ondrej Šprlák.

Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes kijelentette, Fico nem bújhat a parlamenti mandátuma mögé, ellenkezőleg, le kellene mondania róla.

„Végre azokra került a sor, akik a legmagasabban vannak a struktúrában” – írta a közösségi oldalán.

Remišová párttársa, Juraj Šeliga úgy fogalmazott, a rendőrség végre teszi a dolgát és ebbe senki nem avatkozik bele. Egyúttal elutasította, hogy politikai eljárásról van szó, ellenkezőleg, szerinte Fico és Kaliňák meggyanúsításával bebizonyosodott, hogy Szlovákiában senki nem áll a törvény felett.

Mária Kolíková igazságügyi miniszter kijelentette, a törvénynek mindenkire egyformán kell vonatkoznia.

"A kezdetektől fogva egyértelmű, hogy a most leleplezett korrupció eléri az előző kormány legmagasabb politikai csúcsát"

- mondta Kolíková a szerdai kormányülés után, hozzátéve, bízik a hatóságokban, a speciális ügyészségben és a bíróságban, illetve abban, hogy a meggyanúsítás szilárd lábakon áll.

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő az ügy kapcsán kiemelte, Fico és Kaliňák meggyanúsítása a bűnüldöző szervek önálló döntése volt. Hozzátette, hiszi, hogy az eljárást releváns bizonyítékok támasztják alá.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter nem fűzött megjegyzést a történtekhez, csak annyit mondott, nincs közelebbi információja, és feltételezi, hogy folyamatban vannak a nyomozati műveletek.

A védelmi minisztérium vezetője, Jaroslav Naď (OĽaNO) nem számít meglepetésekre a parlamentben az őrizetbe vételről szóló esetleges kérelem kapcsán, mint mondta, az OĽaNO képviselői egységesen támogatni fogják.

Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke úgy gondolja, a hatóságok elegendő bizonyítékkal rendelkeznek, és tárgyilagosan járnak el az ügyben. Kollár szóvivője, Michaela Jurcová hozzáfűzte, a Sme rodina mozgalom soha nem akadályozta és nem is fogja akadályozni az igazságszolgáltatást, ahogy ez most is történik.

Mint ismert, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerdán reggel őrizetbe vette Robert Kaliňákot. A Fico-kormány egykori belügyminiszterét Robert Fico korábbi háromszoros miniszterelnökkel, a Smer-SD elnökével együtt bűnszervezet alapításának és támogatásának bűntettével gyanúsítják. Ficót azonban egyelőre nem vették őrizetbe, ahhoz az Alkotmány szerint a parlament beleegyezése szükséges, mivel Kaliňákkal ellentétben parlamenti képviselő.

Az eset a Tisztítótűz (Očistec) nevű rendőrségi üggyel függ össze. Korábban még soha nem vettek őrizetbe ilyen magas beosztású politikusokat. Kaliňákon kívül Marek Para ügyvédet is letartóztatták szerdán.

Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerdán rendőrségi akciót hajt végre országos szinten. "Ennek keretében több személyt meggyanúsítottak, többek közt M. P.-t, R. K.-t és R. F-t" – közölte a szóvivő portálunkkal is.

A NAKA a Tisztítótűz akció keretében, 2020-ban több magas beosztású rendőrt is őrizetbe vett, köztük Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitányt, akit csaknem egy évvel később, tavaly november 4-én engedtek szabadon. A Tisztítótűz nevű ügyben foglalkoztak annak gyanújával, hogy a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar voltak

(TASR/para)