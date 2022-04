Megegyezett a koalíció arról, hogy miképp fogják támogatni a rászorulókat a drágulás kapcsán

Juraj Šeliga (Za ľudí) parlamenti képviselő szerint a kormánykoalíció szerdán egyezségre jutott annak kapcsán, hogy miképp fogják támogatni a drágulás miatt anyagi szükséghelyzetbe került személyeket.

Fotó: TASR

Az egyezség részleteit várhatóan csütörtökön ismertetik.

„Megállapodtunk. Sikerült megoldani a finanszírozást és a segítségnyújtást egyaránt” – mondta Šeliga, és azt is elárulta, hogy egyszeri támogatás és hosszabb távú segítségnyújtás kombinációjáról van szó.

„Nem 1500 euróról van szó, amit Robert Fico ígért, de jól be van állítva, hogy egyúttal motiválja is az embereket a munkavégzésre. Ez is része annak, amiről Zuzana Čaputová köztársasági elnök is beszélt” – tette hozzá.

Šeliga szerint szerdán még egyetlen dolgon kell finomítaniuk az intézkedés kapcsán, hogy mind a négy koalíciós partner elégedett legyen.



(TASR)