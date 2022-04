Zsíros megbízásokat kapott a Sme rodinás minisztériumokban az ügyvéd, aki Piťoékkal és Kollárral Kubában lazult

Boris Kollár ismerőse, Pavel Hagyari ügyvédi irodája és hotele több állami megbízást is kapott, az ügyvéd azonban tagadja, hogy klientelizmus történt – írja az Aktuality.sk.

Boris Kollár (Fotó: TASR - archív)

A politikai szerepvállalása óta kísérti a parlament elnökét, Boris Kollárt egy 2006-ban készült fotó, amelyet Kubában lőttek, rajta pedig a Sme rodina elnökén kívül több maffiózó is látható, köztük a Piťo-banda akkori feje, Juraj Ondrejčák. A fotón a lap által említett ügyvéd is feltűnt.

Az Aktuality azt írja, Hagyari továbbra is közel áll a parlament elnökéhez, jogi szolgáltatásokat nyújt neki. Hagyari a lapnak elismerte, hogy ő Kollár jogi képviselője a bírósági ügyekben, azt azonban cáfolta, hogy bármilyen visszaélés történne a személyes kapcsolatukat alapul véve.

Az új kormány hivatalba lépése után Hagyari cégei két kisebb megbízást kaptak a Sme rodinához tartozó tárcáknál. Az egyik szerződés esetében azonban Hagyari ügyvédi irodája akár többet is kereshet. Az iroda képviseli a Közkikötőt (Verejné prístavy) az adósa elleni csődeljárásban. Amennyiben pedig sikerrel járnak, több tízezer eurót is kaphatnak. A Közkikötő a közlekedésügyi minisztériumhoz tartozik, amelyet a Sme rodina vezet.

A közlekedési tárcán belül Hagyari egy másik cége, a Carpe Diem is sikerrel járt, ezúttal az EU-s támogatások által. A cég tulajdonában áll egy hotel és egy étterem is, amely a lap szerint 214 ezer eurós állami támogatást célzott meg. A pályázat első körében nem jártak sikerrel, a másodikban viszont már igen. Hagyari cégének projektje a megszerezhető pontok mindössze 65 százalékát gyűjtötte be, de ez is elég volt a 200 ezer eurós támogatáshoz.

A Carpe Diem emellett egy másik, Sme rodina által vezetett minisztériumnál, a munkaügyi tárcánál is sikerrel járt, konkrétan egy, a minisztérium alá tartozó ügynökség által meghirdetett pályázaton. Itt Hagyari cége 19 907,30 eurós ajánlattal nyert. A hivatal kiegészítő válasza szerint a pénzt a regionális tevékenység biztosítására fordították, ami Eperjeshez kötődik, a tárgya pedig szállodai szolgáltatások.

A közlekedési minisztérium is cáfolta, hogy a Kollárral való kapcsolata állt a Hagyari cégekkel kötött szerződések mögött.



(aktuality.sk)