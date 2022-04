A pokolba vitetnék Ficót és Kaliňákot, csak nehogy a kereszten végezzék

A NAKA szerdán meggyanúsította Robert Fico korábbi háromszoros miniszterelnököt, belügyminiszterét, Robert Kaliňákot letartóztatta, mindkettőjüket bűnszervezet alapításának és támogatásának bűntettével gyanúsítják. Mondhatjuk, isten malmai, ha lassan is, de őrölnek. A végeredményre azonban még várni kell, és egyáltalán nem biztos a happy end.

Fico és "tanítványai" (Fotó:TASR)

Robert Fico exkormányfő és pártja, a Smer valódi maffiaállamot épített ki Szlovákiában, aminek lebontása csak a Kuciak-gyilkosság után kezdődött. A maffia működését bizonyítja az azóta indult büntetőeljárások száma, amelyből néhány már a bíróságon is lezárult. Nem elsősorban a Kuciak-gyilkosságra kell gondolni, habár az volt a leggyalázatosabb esemény, amit közvetve szintén az állam és a bűnszövetkezetek összefonódása tett lehetővé.

A maffiaállam létét elsősorban a Tisztítótűz fedőnevű akcióban letartóztatottak listája és már meghozott – habár még nem jogerős – bírósági ítéletek is bizonyítanak.

Vádolják Tibor Gašpar volt rendőrfőkapitányt, Peter Hraškót, a NAKA volt főnökét, Dušan Kováčik volt speciális ügyészt pedig már el is ítélték, igaz még nem jogerősen.

És a sort még folytathatnánk, említhetnénk Dobroslav Trnka volt főügyészt is, ők valamennyien a bűnüldöző szervekhez nőtt maffia befolyását mutatják, amelynek főnöke Norbert Bödör volt. A most indított Alkonyat (Súmrak) akció ezeket az embereket kapcsolja össze a nagypolitikával, pontosabban Robert Ficóval és Robert Kaliňákkal.

Azt már eddig is sejtettük, hogy Fico és Kaliňák nagyon közel állt ezekhez az emberekhez, és nemcsak abból, hogy a kinevezésükben valamilyen módon részt vettek.

Fico demonstratívan részt vett Dušan Kováčik büntetőperének tárgyalásán, Kováčikot és Gašpart rendszeresen áldozatnak, a jelenlegi kormány által indított „politikai leszámolás” áldozatának állítva be. Robert Kaliňák pedig - a képviselőségről való lemondása után - védőügyvédként aktívan is részt vesz néhányuk, többek közt Norbert Bödör védelmében.

De ez eddig még nem bizonyíték, a rendőrségnek ennél sokkal komolyabb bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy a vádak a bíróság előtt is megállják helyüket. A készülő vádirat egy része már kiszivárgott,

és az ügy mediális súlyát csökkenti, hogy a károsultak szinte mindegyike Fico és Kaliňák politikai ellenfele: Daniel Lipšic, Igor Matovič, Andrej Kiska, Boris Kollár volt vagy jelenlegi politikusok, ráadásul Lipšic az ügyet felügyelő Speciális Ügyészség főnöke, Vasiľ Špirko pedig a Speciális Ügyészség Fico által gyakran bírált ügyésze.

A vádirat egy része is Fico és Kaliňák sajtótájékoztatóira épít, amelyben a független bűnüldözőszerveket és az igazságszolgáltatást támadja. Nem kell tehát nagy tehetség ahhoz, hogy Fico mindezt politikai boszorkányüldözésként tálalja, önmagát a demokrácia védelmezőjeként állítva be. Ehhez már hozzá is fogott a szerda délutáni sajtótájékoztatóján, ahol pártja demonstratívan kiállt mellette.

A sikerhez ráadásul nemcsak az kell, hogy a vád megálljon a bíróság előtt, hanem az is, hogy az olyan súlyú legyen, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi az ellenzéki politikus ellen indított eljárást. Nem lehet „tyúklopás” miatt vádat emelni és akár el is ítélni egy ellenzéki politikust, az ellenzék vezetőjét még akkor sem, ha tényleg „ellopta a tyúkot”, mert a rendőrség és az ügyészség csak nevetségessé teszi magát vele, Fico pedig vértanúi szerepben tetszeleghet.

Most mindenki, vagy legalábbis az ország túlnyomó része számára világosan, közérthetően és hihetően be kell bizonyítani, hogy Fico nem vértanú, hanem ő az a keresztapa, aki ezt az egész bűnszervezetet irányította.

Ezt a pert tehát nemcsak a bíróság, hanem a közvélemény előtt, a médiában is meg kell nyerni. Ez a hálátlan feladat pedig nagyrészt Hamran István országos rendőrfőkapitányra és a NAKA igazgatójára hárul.

A jelenlegi kormány politikusait ebből ki kell hagyni, azzal ugyanis csak Fico malmára hajtják a vizet minden mediális megjelenésükkel, a Smer elnöke pedig már így is jelezte, hogy az ügy miatt újra megpróbálják leváltani Roman Mikulec belügyminisztert, akit az ügy kitervelőjének állít be.

Ha Hamranéknak a közvélemény meggyőzése nem vagy csak részben sikerül, akkor az ügy balul üthet ki, még akkor is, ha Ficót és társait a bíróság elítéli.

