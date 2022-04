Ne is egyék!

Hónapok óta emelkednek az árak és így logikusan csökken a bérek reálértéke. Aki eddig is nehezen élt, az most vagy még nehezebben fog, vagy éhen gebed. Nem csak azért nem kéne ezt megengedni, mert az elégedetlen tömegek egy társadalomban hatalmas, olykor ártalmas felfordulást is képesek okozni, s nem is csupán azért, mert lassan szétzüllik a gazdaság és annak belső rendszere, azzal együtt pedig a jövőt garantáló potenciálja, hanem elsősorban azért, mert emberek vagyunk.