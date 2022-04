Ő volt "Kali", az exminiszter, aki legfeljebb a sitten lehet újra nagymenő

Éppen békésen pecázgatott a családjával, amikor a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerdán reggel őrizetbe vette a Fico-kormány egykori belügyminiszterét, Robert Kaliňákot. A korábbi minisztert - Robert Fico exkormányfővel együtt - bűnszervezet alapításával gyanúsítják, és néhány héten belül kiderül, a rendőrség milyen munkát végzett. Ha elegendő bizonyítékot sikerült begyűjteni ellenük, végre papírunk lesz arról, hogy a ficóizmus bűnös rendszerének nevet adó politikusok egytől egyig gazemberek. Ficóval ellentétben a volt belügyér már nem képviselő, ezért rögtön megindítható ellene az eljárás. Az alábbi összeállításunkban egybegyűjtöttük mindazt, amit érdemes tudni a közéleti tevékenysége folyamán alaposan besározódott exminiszterről.

Robert Kaliňák (Fotó: TASR)

A kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy a két évvel ezelőtti kormányváltás óta feltárt korrupciós ügyek szálai előbb-utóbb elérnek az előző kormány legmagasabb szintjeire, de a politikai karrierje során a belügyi tárcát összesen tíz éven keresztül irányító Robert Kaliňák neve már 16 évvel ezelőtt hírhedté vált. Hiszen nem sokkal azt követően, hogy 2006-ban első ízben került kormányra a Smer, mindjárt ki is pattant egy nemzetközi bonyodalmakat okozó botránya. Ez volt a nagy hullámokat verő Malina Hedvig-ügy, aminek az volt a kiindulópontja, hogy Nyitrán egy magyar diáklányt ismeretlenek csúnyán összevertek, mert anyanyelvén merészelt beszélni az utcán. De az elkövetőket a rendőrség nem elég, hogy nem fogta el, hanem az egészet éppen a sértett ellen fordították.

Az akkori belügyminiszter, Robert Kaliňák vezette hatóságok vagy két hétig "nyomoztak" a tettesek után, aztán váratlanul arra a következtetésre jutottak, hogy Malinát senki sem verte meg. Sőt, azt állították, az egészet ő maga találta ki, hogy megússza a vizsgáját, és így aztán hamis tanúvallomás miatt eljárást is indítottak ellene, pokollá téve az életét. Nem mellékes az sem, hogy ez utóbbi ügyben indított nyomozást csupán 2018 novemberében zárták le, bizonyítékok hiányára hivatkozva.

"Nem vagyunk videókölcsönző"

Azt sem tűzhette a kalapjára a smeres politikus, amikor 2008 novemberében a dunaszerdahelyi DAC-Slovan meccsen kommandósok különösebb indok nélkül lerohanták a magyar drukkerek szektorát, többeknek súlyos, életre szóló sérüléseket okozva.

Kaliňák pár hónappal később sem túlozta el a rendőrségi brutalitás magyarázatát. Azt állította, videóbizonyítékuk van arról, hogy a "hatósági szurkolóverés" jogos volt, ám megtagadta a mérkőzésről készült hatósági felvételek közzétételét, mondván, hogy ők nem videókölcsönző. De évekkel később is kötötte az ebet a karóhoz, hogy mindössze a szurkolók támadására reagált a karhatalom.

Olyan erős volt a miniszter politikai hátszele, hogy az sem ingatta meg a pozícióját, amikor kiderült, 2009 márciusában kassai zsaruk roma kisgyerekeket arra kényszerítettek, vetkőzzenek meztelenre és pofozzák meg egymást. A későbbi igazságügyi miniszter, az akkoriban parlamenti képviselőként dolgozó Lucia Žitňanská ekkor nyilatkozta, hogy el sem tudja képzelni, mikor kellene a belügyminiszternek lemondania, ha nem akkor, mikor beosztottjai gyerekeket kínoznak.

Terroristát gyártott a rendőrség

Egy évvel később az is kiderült, ha nagyon muszáj, még bocsánatot is tud kérni a belügyminiszter. Ezt történt 2010 elején is, amikor egy Poprádról Dublinba tartó utas robbanóanyagot vitt fel a poggyászában a repülőgépre, anélkül, hogy tudott volna róla. Ugyanis a szlovák biztonságiak a mit sem sejtő emberek csomagjaiba csempésztek robbanóanyagot és bombaalkatrészeket, így akarták ellenőrizni, hogy az átvilágítás kiszűri-e a szóban forgó tárgyakat.

Az egyik peches utas véletlenül átcsusszant az ellenőrzésen, és így 90 gramm plasztik robbanóanyaggal a táskájában szépen eljutott az írországi lakhelyéig. Ahol aztán három nappal később, - amikor a szlovák illetékesek szóltak ír kollégáiknak, - a legnagyobb megdöbbenésére nyomban le is tartóztatták, mert terroristának nézték. Egy hónappal később Robert Fico kormányfő ki is értékelte párttársa munkáját, és lássanak csodát, minden idők legjobb belügyminiszterének nevezte a politikusok között dúsgazdagnak számító Kaliňákot. Hiszen aki dolgozik, az hibákat is vét - jelszó alapján.

Golyót kaptak, mert rossz kocsiban ültek a diákok

2013-ban - egy évvel az elnökválasztás előtt - aztán egyre többen beszéltek arról, ha Ficót államfővé választják, a Smer koronahercegeként kezelt Kaliňák vehetné át a két év szünet után 2012-től ismét kormányra kerülő párt, illetve a kabinet irányítását. Ugyanez a mendemonda felröppent 2016-ban is, amikor Fico több napra bevonult a kórházba, de ne ugorjunk ennyire előre.

Ott tartunk, hogy aztán az ország szerencséjére Fico 2014-ben kikapott a majdnem 60 százalékot szerző Andrej Kiskától, így a belügyi tárca vezetője maradt a kaptafánál, a "zsaruminisztérium" élén. Így miniszterként ő reagálhatott arra a rendőrségi ballépésre is, amikor a zsaruk diákokkal teli autóra lövöldöztek, mert a gyanús kocsi tulajdonosa évekkel korábban egy maffiózóé volt. Természetesen Kaliňák szerint akkor is minden rendben volt, a szaktárca vizsgálata nem talált kivetnivalót.

Öt év járt a "kitalációért"

2016 márciusában merült fel először a miniszter barátjának, Ladislav Bašternák vállalkozónak az adócsalási ügye, amit megpróbáltak szépen elsumákolni.

Kaliňáknak konkrétan az volt a véleménye hónapokkal később is, hogy ez az egész egy kitalált ügy. Igaz, ekkor még nem derült ki, hogy Bašternák cége rendszeresen küldözget nagyobb összegeket a politikus számlájára. Annyira minősült "légből kapottnak" a Smer párt fejeseihez közel álló simlis üzletember esete, hogy aztán 2019-ben öt év letöltendőt kapott. De mielőtt beletörődhetett volna a börtönviszonyokhoz, idén januárban feltételesen szabadlábra is helyezték.

Kuciak meggyilkolását már nem élhette túl

2018-ig az ellenzék rendre a bašternákos kapcsolatai miatt kritizálta a belügyminisztert, ám aztán négy évvel ezelőtt, 2018 februárjában mindent felülírt Ján Kuciak újságíró meggyilkolása és az általa előidézett utcai megmozdulások. Ezt már politikailag nem élte túl Kaliňák, és márciusban lemondott a tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy távozásával a közhangulat megnyugtatásához, és a gazdasági stabilitás megőrzéséhez akar hozzájárulni. Pár nappal később Robert Fico is hasonló lépésre szánta el magát.

Emberrablás kormánygéppel

Már nem ő volt a belügyi tárca vezetője, amikor kipattant a vietnámi emberrablás ügye, amiben azonban még miniszterként nyakig benne volt. A távol-keleti ország egyik köztisztviselőjét nagyon otthon akarta tudni Vietnám, ezért addig kavartak, amíg Pozsonyon keresztül Németországból haza nem hurcolták a szerencsétlent.

A ciki az egészben az volt, hogy a rablás vietnami gyanúsítottaival Szlovákiában találkozott Kaliňák is. Később az egyik berlini hivatal azt állította, hogy a sértett „szinte minden kétséget kizáróan” szlovák kormánygéppel hagyta el a schengeni övezetet, és akarata ellenére "tért vissza" hazájába. Pár hónappal később az is kiderült, hogy két szlovák rendőr látta is, hogy arra a bizonyos repülőre hogyan hurcolták fel a szerencsétlen vietnámit.

Doktor Kaliňák rendel

Ez már tényleg sok volt az exminiszternek, és 2018 decemberében jelezte, még abban a hónapban lemond képviselői mandátumáról és távozik a parlamentből.

Egy darabig úgy tűnt, attól fogva már csak a Smer egyik alelnökeként kommentálja a hazai politikai történéseket. Aztán miután Robert Fico lement "nácisimogatóba", mert védelmébe vette a szélsőséges Milan Mazurek rasszista kijelentéseit, a Smer elnökének bírósági ügyében Kaliňák ügyvédként bukkant fel pártfőnöke mellett.

2020 nyarától az exminiszter már a Smer vezetőségéből is távozott, de a pártelnök azzal riogatta az újságírókat, hogy az embere jogászcsapatot hoz létre, mellyel majd a Smert fogja védeni a sajtó támadásaitól.

A Tisztítótűz egy bűnszervezetre világít rá

Persze, Kaliňák nem csak úgy az ujjából szopta ki, hogy majd támadásba lendül a média, hiszen a 2020-as kormányváltással lendületet vett a korrupció elleni küzdelem is. Be is indult a masinéria, és egymás után tartóztatták le a rendőrség korábbi, magas rangú tisztviselőit, még az exfőzsaruk sem voltak biztonságban.

Elkezdődött a Tisztítőtűz elnevezésű rendőrségi akció, amelynek a lángjai a mai napig mardossák az érintetteket. A Tisztítótűz nevű eljárásban foglalkoztak a hatóságok annak gyanújával, hogy a Fico-kormányok idején a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek élén a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar álltak. A bűnbanda "küldetése" meg abban merült ki, hogy a rendőrség bevonásával különböző kényes ügyek nyomozását figyeljék és ha az veszélyt jelent a hatalomra, akkor azt akadályozzák vagy szüntessék meg.

És persze arra is volt energiája a titkos társaságnak, hogy kiokoskodják, miképpen nehezítsék meg az akkori ellenzék ismertebb politikusainak- köztük Igor Matovič vagy Andrej Kiska - életét.

Kaliňákon kívül Marian Kočner ügyvédjét, Marek Parát is letartóztatták szerdán. Ez a bizonyos Para ott volt Ficóval és az exbelügyminiszterrel abban a lehallgatott csiffári vadászházban, ahol az előző rezsim ismert szereplői több bűnügyet boncolgatva arról egyeztettek, hogy kinek mit kell mondania, ha beidéznék őket, és kihallgatásukra kerülne sor.

Minden jó, ha jó munkát végeztek a zsaruk

Hogy ezzel a "fejtágító" eligazítással jut-e valamire a Smer korábbi koronahercege, arra majd az eljárás során derül fény. Csak abban reménykedhetünk, hogy a rendőrség alaposan végezte a feladatát, és megdönthetetlen bizonyítékokat tesz le az ügyészség asztalára. Ha ez nem így lesz, akkor Ficóék eljátszhatják a meghurcolt mártírok szerepét, amire a választók vevők lehetnek és adandó alkalommal újra kormányra segíthetik a nacionalista maszlaggal kibélelt, velejéig korrupt populistákat.

(Sidó Árpád)