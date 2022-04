A csapat fejlesztése és képzése hatékony eszközökkel 

Minden cég életében létfontosságú a rendszeres oktatás, ugyanakkor kisebb tréningek, tűzvédelmi ismertetők megtartása is elengedhetetlen. A folyamatos vállalati képzések révén egy naprakész tudást birtokló csapat nyerhető, nem mindegy azonban, hogy milyen eszközökkel történik mindez.

A digitális képzések előnyei

Gyakran nehézséget okoz a munkatársaknak egy adott időpontban történő megjelenése, ennek kiküszöbölésére érdemes bevezetni automatizált, digitalizált oktatási módszereket. Így teljes mértékben rugalmassá tehetők a képzések, nem számít a helyszín és az időpont, ugyanis azonnal elérhetővé válnak a tananyagok.

Bármely eszközön megtekinthetők, ezáltal idő, energia spórolható. Egy másik előnye a mérhetőség, amely lehetőséget nyújt az előrehaladás és a ráfordított idő rögzítésére. Költséghatékony, hiszen nem igényel plusz szervezést, nincsenek nyomtatási költségek sem.

Egyszerű, bárki könnyen hozzáférhet egy böngésző által, ez pedig rendkívüli mobilitást biztosít. Az e-learning funkciók révén megoldhatók új témák kidolgozása, beépítése, ugyanakkor meglévő anyagok is beemelhetők az online térbe. A dolgozók számára izgalmasabb felmérések, tesztek hozhatók létre, növelve a motivációjukat a folyamatos önképzésre is. Egy cég sikeressége a kidolgozott módszereken, valamint a csapat hatékony képzésén múlik.

Rugalmas oktatás modern eszközökkel

Egy hatékony megoldás minden fejlődő vállalat számára, mely oktatások, tréningek gördülékenyebb lebonyolítását teszi lehetővé, emellett izgalmasabb felmérések, kvízek is beiktathatók. Akár teljes vállalati tananyagok digitalizálása is megoldható, beépíthetők új témakörök és tovább bővíthetők is.

A CHEQ megoldásai lehetővé teszik, hogy a naprakész információk az összes munkavállaló számára elérhetővé váljanak. Platformtól függetlenül, bármely eszközön futtatható, rendszer révén pedig jóval rugalmasabb oktatás biztosítható.

A CHEQ használható Viber-en, Teams-en és saját alkalmazásán keresztül is. Teljes mértékben a dolgozó igényeihez igazodik, hiszen képezheti magát a telefont használva, de akár a laptopján keresztül is becsatlakozhat, hogy új ismeretekkel bővítse tudását.

Ebben rejlik a vállalatok eredményessége. A biztonságos és hatékony kommunikáción, és a folyamatosan képzett csapaton múlik a cég jövője. Ehhez pedig elengedhetetlen a tananyagok digitalizációja, és az e-learning módszerek bevezetése.

A vállalat iránti elköteleződés növelése

Nemcsak az oktatásban jelent nagy segítséget a CHEQ, hanem a dolgozók megtartásában is. Számukra ugyanis egy olyan környezet, melyben hatékony digitális folyamatok révén kell a napi teendőket végezni, és bármikor hozzáférhetnek egy tudáshalmazhoz, jóval vonzóbb és inspirálóbb.

A legtöbben nem szeretnének régi, elavult rendszerekben dolgozni, és időrabló folyamatokban őrlődni. Ehelyett modern, automatizált, digitális megoldásokkal nagyobb mértékű elköteleződés teremthető meg. Az innovatív, fejlődő vállalkozásoké a jövő.

(PR-cikk)