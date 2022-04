Mégsem kell 20 ezer eurót fizetnie és bocsánatot sem kell kérnie Mazureknek az ismert infektológustól

Milan Mazureknek nem kell 20 ezer eurót fizetnie, se nem kell bocsánatot kérnie Peter Sabaka infektológustól – döntött így az Eperjesi Kerületi Bíróság, amely eltörölte a Késmárki Járásbíróság határozatát.

Milan Mazurek (Fotó: TASR)

Ivana Petrufová, a kerületi bíróság szóvivője szerint a politikusnak ugyanakkor el kell távolítania az összes olyan bejegyzést, amelyekben az orvost bírálta a Covid-19-fertőzéssel kapcsolatban.

Mazurek ezzel el is dicsekedett a Facebook-oldalán, ahol a járásbíróság döntését bírálta, és jelezte, hogy joghajlítás gyanújával feljelentést tesz ellene.

Sabaka nyomatékosította, hogy a per továbbra is folyamatban van. „Mivel az én és jogi képviselőim véleménye szerint is Mazurek úr még az első kártérítés megítélését követően is újfent megsértette személyiségi jogaimat, és fontolgatjuk a perek kiterjesztését ezekre a későbbi cselekményekre is” – jelentette ki Sabaka.



TASR/para