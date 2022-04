A tavasz 3 legjobb dekorötlete

A tavasz a megújulás időszakát jelképezi. A hosszú, szürke tél után ismét kezdenek megjelenni a színek, a levegőt pedig betölti a frissen nyíló virágok illata. Sokan kezdenek ilyenkor lakásátalakításba is, ahhoz azonban, hogy felfrissítsd az otthonod, nem kell rögtön kőművest vagy festőt fogadnod, hiszen már egy modern szőnyeg és néhány kreatív dekoráció is nagyon fel tudja dobni az összhatást. Olvass tovább és inspirálódj összegyűjtött ötleteinkből!

Az otthon is megjelenő tavaszi frissesség még a hangulatunkra is jó hatással lehet

A téli hónapokban, még ha enyhébbek is voltak éppen, a napsütés ereje nem mérhető a tavasszal vagy nyáron tapasztalthoz. Ez közvetve és közvetlenül is befolyásolhatja hangulatunkat, mivel az enyhébb fényben minden sokkal fakóbbnak, szürkébbnek tűnik. Ezenkívül a szervezet számára egyik legfontosabb vitamin, a D-vitamin is napsütés hatására termelődik nagyobb mennyiségben a testünkben. Ez pedig az immunrendszer működésén és a csontok egészségén túl a közérzetünket is nagyban befolyásolja.

Azonkívül, hogy a tavaszi meleg beköszöntével igyekszünk egyre több időt a szabadban tölteni,

érdemes otthonunkba is becsempészni egy kis természetet és vidámságot. Ez nemcsak a téli depresszió, hanem a fáradtság leküzdésében is segíthet. Egy mintás modern szőnyeg ebben is a segítségünkre lehet.

Ez a 3 dekorötlet elhozza a tavaszt az otthonodba

Hacsak nem akarjuk lecserélni az összes meglévő bútorunkat, érdemes szem előtt tartani a fények, színek és textúrák szentháromságát lakásdekoráció közben. Mivel otthonunk megjelenése jelentős hatással van mindennapi hangulatunkra, az aktuális trendek követése mellett fontos, hogy saját ízlésedet is tartsd szem előtt! Csak így lesz igazán felemelő érzés, ha belépsz a lakásodba.

1. Szerezz be pár új növényt!

A növények látványa a legtöbb emberre nyugtatóan hat, ráadásul egy kis életet és üdeséget is vihetsz a segítségükkel otthonodba. A vágott virágok közül ilyenkor a tulipán, a nárcisz és a jácint a legnépszerűbbek, de pár barka ágat is helyezhetsz egy magasabb vázába. Ezek akár a húsvéti dekoráció részét is képezhetik.

A cserepes növények közül a vitorlavirág, az anyósnyelv és a szerencsebambusz viszonylag igénytelennek számít és a sötétebb szobákban is jól érzi magát. Ha nem mozgat meg a kertészet, de szívesen dobnád fel otthonodat tavasszal egy kis zölddel, ezekkel nem igazán lőhetsz mellé. Manapság már élethű művirágok közül is válogathatsz, így nem kell aggódnod a hervadozó csokrok vagy az öntözés miatt sem.

2. Színezd újra egy modern szőnyeggel!

A legegyszerűbben színek segítségével vihetünk egy kis extra mozgalmasságot és vidámságot otthonunkba. A falak újrafestése helyett ennek jóval egyszerűbb módját nyújtják a szőnyegek, amelyek mintájukkal, színükkel, textúrájukkal képesek olyan hatást kelteni, mintha egy új lakásba költöztünk volna.

Szerencsére a stílusos szőnyegek ma már nem kerülnek egy vagyonba, így akinek megvan rá a tárolóhelye, gyakran akár évszakonként is váltogathatja őket. Ez azért is hasznos, mert amíg télen a hűvös padló vagy csak a kinti hideg miatt jobban esik egy bolyhos, hosszú szálú darabra lépni, tavasszal és nyáron a rövidebb szálú, könnyebben tisztítható darabok lehetnek előnyösek.

A nappaliba és étkezőbe válassz mintásat, amin kevésbé látszanak a szennyeződések, a hálóba pedig egy világosabbat, ami optikailag fényesebbé teszi a szobát és így megkönnyítheti a reggeli ébredést.

3. Gyertyákkal és illatokkal is megidézhető a tavasz

Ha nem szereted a vágott virágokat, illatgyertyákkal is behozhatod a tavaszt a négy fal közé. A teamécsesek és tömbgyertyák igazán kellemes atmoszférát tudnak teremteni a lakásban fényükkel és illatukkal. Válassz azonos vagy összeillő darabokat, ha egyszerre többet is meg szeretnél gyújtani, így elkerülheted a kellemetlen illat kavalkádot.

A bogyós gyümölcsökhöz jól megy például a vanília, míg a virágosabb illatokhoz a szantál, a citrusok vagy a patchouli lehet jó párosítás.

Ha még inkább fokozni szeretnéd a tavaszi hangulatot, esetleg egy kis romantikusságot is vinnél az otthonodba, szerezz be egy pár szép mécsestartót vagy lámpást! Az üveg szépen szórja a fényt, ezáltal kellemes hangulatot teremthet egy sötétebb szobában is.

Hogyan vágj bele okosan?

Ahhoz, hogy felfrissítsd otthonodat, nem kell feltétlenül vagyonokat költened. Készíts mécsestartót például kiürült befőttesüvegekből, vagy adj új életet egy régi kaspónak egy kis festék segítségével! Modern szőnyeggel, színes takarókkal és díszpárnákkal pedig könnyen színt vihetsz a legtöbb helyiségbe anélkül, hogy költséges festésbe kellene belevágnod.

Összességében azonban ne felejtsd, hogy az otthonodnak elsősorban a saját igényeidet kell kielégítenie, így fontos, hogy passzoljon az ízlésedhez. A régi és új bútorok, kiegészítők kombinálásával, csináld magad projektekkel még inkább személyre szabhatod megjelenését, így ne félj bevetni a kreativitásod!

