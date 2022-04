Soha nem érte meg ennyire napelemet telepíteni

A koronavírus-járvány által elindított energiadrágulás mellett, ami most az ukrajnai háború miatt tovább fokozódott, egyre jobban megéri napelembe beruházni – nemcsak a háztartásoknak, hanem a vállalatoknak is. Így nemcsak függetlenné válnak más beszállítótól, hanem a piaci értékhez képest olcsóbban is hozzájutnak a villanyáramhoz – írja a DenníkE.