10 500 iskolatáskát ajándékoz a Rákóczi Szövetség a Magyarországon kívül magyar iskolába íratott elsősöknek

10 500 iskolatáskát ajándékoz a Rákóczi Szövetség azoknak a kislányoknak és kisfiúknak, akiket szüleik ezekben a hetekben magyar iskolába íratnak a Magyarországon kívüli területeken.

Fotó: skolsketasky.com

Ezekben a hetekben döntenek a külhoni magyar szülők iskolakötelessé váló gyermekeik jövőjéről. Akit szülei hat-hét évesen magyar iskolába íratnak, az jóeséllyel felnőttként is magyar lesz. A külhoni magyar családok döntése meghatározó. Gyermekük magyar iskolába íratásával nemcsak iskolát, hanem magyar jövőt is választanak. A Rákóczi Szövetség 10 500 iskolatáskát küld azoknak a külhoni kisfiúknak és kislányoknak, akiket magyar iskolába íratnak szüleik, ezzel is megköszönve felelős döntésüket.

Felvidékre 3700, Erdélybe 3500, Vajdaságba 1500 táska jut el a magyar iskolába iratkozó kisgyermekekhez. 1800 táskával készültünk a kárpátaljai gyermekeknek is, bízunk benne, hogy ősszel ők is átvehetik.

Április 22-én, pénteken 15 órakor a királyhelmeci magyar alapiskolában 27 magyar iskolába iratkozó gyermeknek adják át ünnepélyesen az iskolatáskákat.

