LÉNYEG: Már látni, hogy az infláció miatt mennyi pénzt adna a kormány az embereknek, meg azt is, hogy hol a helye Kaliňáknak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A tegnapi nap nagy eseményeit illetően pontosabban láthatjuk a helyzetet csütörtökön: a smeresek szerdán letartóztatott exbelügyminiszterét már legszívesebben előzetesbe raknák, a kormány meg részletezni kezdte, mennyi pénzzel segítené az infláció szorongatta embereket, akiket már legalább a szájmaszk állandó használata nem fojtogat.

Előzetesbe Kalival!

Most nem lennénk a szlovákiai magyarok egyik "kedvenc" politikusa, Robert Kaliňák helyében. Mivel a hatóságok attól tartanak, hogy a tanúkat esetleg befolyásolná, már az illetékes bíróság előtt a kérvény, hogy a zsaruk korábbi miniszterét csak szépen rakják előzetesbe. Ugyanis keveseknek hiányzik az, hogy ez a befolyásos alak csak úgy, szabadlábon össze-vissza mászkáljon, meg egyeztetgessen a sajátjaival. Hasonló a helyzet a korábbi főnökével, Robert Ficóval kapcsolatban is. A rendőrség ugyanilyen javaslattal él majd a Smer elnökével összefüggésben is, de az ő esetét - mivel képviselő - először a parlament kell, hogy megrágja, az exkormányfőt majd csak ezután köphetik ki a bűnüldöző szervek lábai elé. Ennyi vesszőfutást minimum megérdemelnek ezek ketten, annyi borsot törtek az orrunk alá az elmúlt másfél évtizedben. Most persze "csak" azért lakolnának, mert az uralkodásuk csúcsán a rendőrségen belül egy külön maffiaosztagot hoztak létre, hogy bebetonozzák a hatalmukat, és megnehezítség a politikai ellenlábasaik életét. Ami szerencsére nem jött össze maradéktalanul.

Együtt szomorkodhat Ficóval

Szinte szánalomra méltó, ahogy "szegény" Kalira rajtaütöttek szerdán reggel egy családi pecázáson és a gyerekei előtt tessékelték be a rendőrségi kocsiba. De legalább elbúcsúzhatott a szeretteitől, és még a korrupcióval gyanúsított ügyvédjét is felhívhatta telefonon. Finomkodhatunk, de amennyi vaj van az exminiszter fején, örülhet, hogy éppenséggel emberszámba vették. Amiatt viszont együtt szomorkodhat Ficóval együtt, hogy egy újabb bűnbánó vallott ellenük. Ezúttal a már korábban lesittelt Marian Kočnerhez és a szintén minden lében kanál Norbert Bödörhöz közeli alvilági figura, Tomáš Rajecký beszélt a Smer elnökének vezényletével működtetett bűnszervezetről. Rajecký már több mint fél éve csücsül vizsgálati fogságban, és most megtörve a csendet, elmesélte a rendőrségnek, állítólag hogyan használták fel őt az akkori köztársasági elnök, Andrej Kiska lejáratására. Eddig azért nem beszélt erről, mert egy nagyon befolyásos emberről van szó, és féltette az életét és a hozzátartozói biztonságát.

A Smer Mikulecre vadászik

Közben Fico pártja, a Smer nem tétovázik, hiszen a legnagyobbjainak a kényelme forog kockán. Hogy bent a hűvösön a két górénak ne kelljen hónaljszagú ingben a kezüket tördelniük, mikor találnak az agyonfizetett ügyvédeik valami eljárási hibát, amire hivatkozva aztán szélnek eresztik őket. Szóval addig is a parlament legnagyobb ellenzéki frakciója nem tétlenkedik, hanem megint menesztené Roman Mikulec belügyminisztert. Ennek oka pedig az, hogy szerintük közvetlenül beleavatkozik az "élő" bűnügyekbe, hiszen kommunikált a rendőrfőkapitánnyal, és konkrét nyomozások iránt érdeklődött. Ez bizony több a soknál!

Jön a rendkívüli juttatás

Ennél kevesebbet már csak az inflációval sújtott rászorulók kapnak a kormánytól, de az is több a semminél. Tegnap már beharangozta a kabinet, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel támogatásban részesít bizonyos csoportokat, csütörtökön meg már számok is elhangzottak. Első nekifutásra száz euró egyszeri rendkívüli juttatást kapnának a gyerekes családok és a szegényebb nyugdíjasok, amivel csak az a baj, hogy a kiadást rendkívüli adóemelésből akarják fedezni, amit meg a koalíciós SaS nem támogat. Richard Sulíkék teljesen jogosan azt is kifogásolják, hogy a családi segélyből a leggazdagabb családok is ugyanannyit kapnának, mint a legszegényebbek. Így vagy úgy, a juttatás teljes összege idén mintegy 260 millió eurót venne ki az államkasszából, és a kormány jövőre egymilliárd eurót akar fordítani erre a célra. Ez természetesen még nem szentírás, majd a parlamentnek kell rábólintania a csomag életbe léptetéséhez szükséges törvényekre.

Sidó Árpád